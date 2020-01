Lars Schmidt schickt Kicker aus der Hessenliga aufs Parkett

Dreieich – Alle acht Fußballmannschaften aus Dreieich kämpfen am Samstag in zwei Gruppen um den Titel des Hallen-Stadtmeisters. Titelverteidiger SG Götzenhain wird die diesjährigen Titelkämpfe eröffnen (Samstag 12. 45 Uhr), trifft im ersten Spiel auf Susgo Offenthal.

Mit in der ersten Gruppe sind auch der FC Offenthal und Gastgeber Fortuna Dreieich. „Wir freuen uns, dass diesmal alle acht Teams dabei sind“, sagt Fortuna-Vorsitzender Clemens Weingärtner. „Wir wollen einfach gute Gastgeber sein und die Zuschauer neben sehenswertem Fußball auch mit Essen und Trinken verwöhnen. “.

Mit Spannung wird auch das Aufeinandertreffen der beiden Kreisoberligisten FC Offenthal und SG Götzenhain erwartet. Beide Mannschaften haben sich in den vergangenen vier Jahren die Titel mit jeweils zwei Siegen aufgeteilt. Doch Offenthals Trainer Christian Nuss weist eine Favoritenrolle zurück. „Wir wollen in erster Linie Spaß haben und ohne Verletzungen durch das Turnier kommen.“ Diese Aussage schließt einen möglichen Erfolg jedoch nicht aus. Die zwei Favoriten für den Einzug in das Halbfinale sind in der zweiten Gruppe der SC Hessen Dreieich und der SV Dreieieichenhain. Mit dabei sind auch Vorjahresfinalist TV Dreieichenhain sowie der FV 06 Sprendlingen.

Auf der eigenen Webseite bewirbt der SC Hessen Dreieich das Turnier. Nach einjähriger Abstinenz hofft der Hessenligist auf spannende und faire Spiele vor zahlreichen Zuschauern. Vor zwei Jahren scheiterte die A-Jungend des SC Hessen erst im Finale im Neunmeterstechen, dieses Jahr darf es gerne etwas mehr sein. Zumal der SC Hessen angekündigt hat, mit einigen Spielern aus dem Kader des von Lars Schmidt trainierten Hessenliga-Teams anzutreten.

„Wir wollen schon eine gute Leistung bieten, auch wenn die Punktspiele natürlich Vorrang haben“, sagt Dreieichenhains Trainer Peter Malecha. Verzichten muss er auf Torwart Martin Simo: „Er wechselt zur Spvgg. 03 Neu-Isenburg und steht uns leider nicht mehr zur Verfügung.“

Die Gruppe vervollständigen der TV Dreieichenhain und B-Ligist FV 06 Sprendlingen.

Gruppe A: SG Götzenhain, FC Offenthal, Susgo Offenthal, Fortuna Dreieich

Gruppe B: SC Hessen Dreieich, SV Dreieichenhain, TV Dreieichenhain, FV 06 Sprendlingen

Zeitplan in der Hans-Meudt-Halle, Breslauerstraße 1: ab 12.45 Uhr Gruppenspiele, 16.50 Uhr: Halbfinale, ab 17.30 Uhr: Platzierungsspiele, 18.30 Uhr: Finale rjr

Quelle: op-online.de