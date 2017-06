Hessenliga: 03er starten eine Woche später

Da stand der Aufstieg noch bevor - die 03er gewannen 5:1 gegen SSV Sand -, unterdessen ist er geschafft. Am zweiten Juli-Wochenende starten die Isenburger in der Hessenliga in die Saison.

Offenbach - Wie in den vergangenen Jahren auch startet die Fußball-Hessenliga mit einem Derby-Spieltag in die neue Saison. Los geht es am Wochenende, 28. bis 30. Juli, die endgültigen Termine stehen noch nicht fest.

Fünf Derbys stehen an, allerdings keines im Offenbacher Westkreis. Meister SC Hessen Dreieich startet mit einem Heimspiel gegen den FC Ederbergland in die Runde, Aufsteiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg ist spielfrei.

Was den 03ern nach der Saisonverlängerung mit zwei Aufstiegsspielen aber nicht ungelegen kommt. Allerdings ist die Spvgg. damit in der vierten Runde erneut spielfrei. Nach 40-jähriger Abstinenz feiern die Neu-Isenburger am zweiten Spieltag beim TSV Lehnerz ihr Hessenliga-Comeback. Eine Woche später kommt der FC Ederbergland in den Sportpark.

SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer sagt: „Ederbergland will nichts mit dem Abstieg zu tun haben und wird sich sicherlich verstärken. Und mit Fulda und Lehnerz treffen wir dann auf zwei Mitfavoriten. Gerade die Borussia will unbedingt hoch. Da wissen wir gleich nach den ersten Partien, wo wir stehen.“ Am zweiten Spieltag müssen die Dreieicher nach Fulda, am dritten stellt sich der TSV Lehnerz im Hahn Air Sportpark vor. Das Derby bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg steigt am sechsten Spieltag. (1.-3. September). Im August ist dieses Mal kein Spieltag unter der Woche geplant. (leo)

1. Spieltag (28. - 30. Juli):

Bayern Alzenau – FSC Lohfelden

Buchonia Flieden – Borussia Fulda

SC Waldgirmes – Watzenborn-Steinberg

KSV Baunatal – OSC Vellmar

Viktoria Griesheim – VfB Ginsheim

RW Hadamar – Rot-Weiss Frankfurt

SC Hessen Dreieich – FC Ederbergland

SV Steinbach – Lehnerz

Quelle: op-online.de