Letztes Viertelfinale im Dieburger Fußball-Kreispokal

Dieburg - Im letzten Viertelfinale des Dieburger Fußball-Kreispokals treffen am Mittwoch (19 Uhr) Kreisoberligist Viktoria Schaafheim und Verbandsligist TS Ober-Roden aufeinander.

Es wird der vierte Halbfinalist neben Titelverteidiger Viktoria Urberach, dem TSV Lengfeld und dem GSV Gundernhausen gesucht. Sowohl Schaafheim als auch die TS Ober-Roden werden das vergangene Punktspielwochenende in schlechter Erinnerung behalten. Die Turnerschaft verlor nach einem Platzverweis für Kapitän Benedikt Strauss nach einer halben Stunde mit 1:3 beim Tabellenvorletzten Geinsheim. Bei Schaafheim musste nach etlichen Ausfällen mit Max Musel im Heimspiel gegen Georgenhausen ein Feldspieler ins Tor. Das Spiel ging mit 0:4 verloren, auch wenn Musel seine Sache ganz gut machte.

„Torwart Dennis Meyer ist am Mittwoch wieder dabei“, gibt der sportliche Leiter Florian Schmidt Entwarnung für die Torhüter-Position. „Natürlich sind wir Außenseiter. Wir werden sicher nur wenige Chancen kriegen, die müssen wir nutzen. Dann ist auch ein Weiterkommen möglich“, so Schmidt. Das Viertelfinale war in den vergangenen Jahren im Pokal immer das Maximum, meist schied man schon früher aus.

In der vorherigen Runde spielte die TS ebenfalls gegen einen Kreisoberligisten. Beim 2:1 bei Hassia Dieburg fiel der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. „Wir sind auf jeden Fall gewarnt“, sagt TS-Trainer Daniel Nister vor der Partie bei den zwei Klassen tiefer spielenden Schaafheimern. In der Anfangsformation werde es wahrscheinlich die ein oder andere Veränderung gegenüber dem Geinsheim-Spiel geben, kündigte Nister an. (ey)

