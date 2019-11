Leutershausen „der falsche Gegner“

Hanau – „Das war zu diesem Zeitpunkt der falsche Gegner“, meinte Oliver Lücke, neuer Trainer beim Handball-Drittligisten HSG Hanau, nach der 23:26 (8:11)-Niederlage gegen sie SG Leutershausen.

Während die Bayern auf den zweiten Tabellenplatz kletterten, rangieren die Hanauer nach der dritten Niederlage hintereinander und mittlerweile vier Spielen ohne Sieg mit nun ausgeglichenem Punktekonto (11:11) auf Platz acht der Tabelle.

„Wir hatten uns einiges vorgenommen, konnten aber unter der Woche nur an einigen Schräubchen drehen“, meinte Lücke, der zu Beginn der vergangenen Woche die Nachfolge von Oliver Schulz angetreten hatte. Die Hanauer setzten die Vorgaben zunächst gut um. „Wir sind gut in die Partie gekommen. Wir hatten einen Plan, haben Siebenmeter herausgeholt und kassieren dann eine Rote Karte“, erklärte Lücke. Michael Malik, der zuvor einen Strafwurf verwandelt und einen weiteren verworfen hatte, traf den Gästetorhüter am Kopf und sah die Rote Karte (22.). „Das passte zu der ganzen Situation, da gingen die Köpfe schon ein bisschen runter“, stellte Oliver Lücke fest.

Bis zum 7:7 verlief die Partie ausgeglichen, nach der Roten Karte gegen Malik zogen die Gäste auf 7:10 davon und behaupteten den Drei-Tore-Vorsprung bis zur Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte „sind wir gar nicht richtig aus der Kabine herausgekommen“, sagte Lücke. Mit einem 6:1-Lauf zog Leutershausen vorentscheidend auf 17:9 davon, während die Grimmstädter vor 510 Zuschauern nicht durchschlagskräftig genug waren. Leutershausen schickte in dieser Phase den siebten Feldspieler auf das Parkett „und hat das sehr gut gemacht“, gab der Hanauer Trainer zu. In der Schlussviertelstunde steigerten sich die Gastgeber nochmals, verkürzten den Rückstand wieder auf drei Tore. „Auf diese Phase können wir aufbauen“, meinte Lücke. Bester Hanauer Schütze war Yaron Pillmann mit sechs Treffern.

Einen Vorwurf konnte der neue Trainer seiner Mannschaft nicht machen: „Die Zuschauer haben gespürt, dass die Jungs kämpfen und haben das honoriert.“ Über diesen Kampf müssen die Hanauer nun in den kommenden Wochen auch wieder zum Erfolg zurückfinden. In Gelnhausen und gegen Nieder-Roden stehen aber weitere schwere Aufgaben an. „Der Gegner ist egal, unser Fokus richtet sich auf die eigene Mannschaft“, betont Oliver Lücke.

Spielfilm: 1:2 (4.), 4:4 (10.), 7:7 (21.), 7:10 (25.), 8:11 - 8:14 (34.), 9:17 (39.), 12:19 (45.), 19:23 (53.), 22:25 (60.), 23:26

Zeitstrafen: 2:7 - 7m: 2/4 - 2/4 - Rote Karte: Malik (Hanau, 22.)

HSG Hanau: Schermuly (1), Tomm; Woiwod (2), Hemmer (2), Gerst (1), Strohl, Braun (2), Bergold (1), Brüggemann (3), Pillmann (6), Christoffel (3/1), Lorenz (1), Graichen, Malik (1/1) leo

Quelle: op-online.de