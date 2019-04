„Lieber werfe ich zwei, drei Spieler raus“

Obertshausen – 0:2 in Steinheim, 0:1 gegen Wenings und 0:2 gegen Niederrodenbach – der Trend von Kickers Obertshausen in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost zeigt klar nach unten.

Die Kickers sind vor dem Derby am Sonntag bei der SG Rosenhöhe auf einem Abstiegsplatz angekommen. Siggi Herth, Vereins- und Spielausschussvorsitzender der Kickers, ist frustriert.

Siggi Herth, was ist los bei Kickers Obertshausen?

Nicht viel, und das ist das Problem. Wir waren vergangene Saison schon in den Abstiegskampf verwickelt, da hat man aber von Spiel zu Spiel gemerkt, dass wir da rauswollen. Das hat geklappt. Zurzeit fehlt mir bei nahezu denselben Spielern wie in der Vorsaison das Gefühl, dass sie bereit sind, Gras zu fressen.

Das heißt?

Unseren Spielern fehlt die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, den einen Weg mehr zu machen für den anderen. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Warum das so ist, wissen wir selbst nicht.

So landen die Kickers in der Kreisoberliga Offenbach, oder?

Da stimme ich voll und ganz zu, aber mittlerweile bin ich wieder zuversichtlicher.

Warum?

Ich habe nach dem völlig enttäuschenden 0:2 gegen Niederrodenbach vor der Mannschaft deutliche Worte gefunden. Ich hoffe und denke, die Jungs haben es endgültig kapiert. Wer noch immer nicht weiß, was nötig ist im Abstiegskampf, dem kann man nicht mehr helfen.

Ist der Trainer ein Thema?

Nein. Ich bin es leid, dass immer der Trainer Schuld ist an der sportlichen Misere. Da werfe ich lieber zwei oder drei Spieler raus, das steht fest.

Können Sie das präzisieren?

Nein, möchte ich nicht. Von unseren Jungs kann sich jeder wieder in den Vordergrund spielen, da ist trotz des Frustes noch keiner komplett unten durch. Und nachtragend sind wir auch nicht.

Sie planen aber zweigleisig, oder?

Ja, klar. Ich wollte in dieser Woche mit unseren Spielern reden, habe das nach diesem schlechten Spiel gegen Niederrodenbach lieber sein lassen. Mittlerweile habe ich mich wieder beruhigt. Das einzige, was feststeht, ist, dass Marcel Dindorf Trainer bleibt, egal in welcher Liga.

Heusenstamm-Zrinski hat vermeldet, die angedachte Kooperation mit den Kickers ist vom Tisch.

Ja, das ist so. Wir haben nicht zusammengefunden. Aber wir in Obertshausen kommen auch alleine klar. Da bin ich mir sicher.

Das Gespräch führte Holger Appel

Quelle: op-online.de