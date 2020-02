3. Liga: Hanau beim TV Großwallstadt Außenseiter - Rodgau gastiert in Bieberau

Der Nächste bitte! Nach der HSG Rodgau Nieder-Roden ist nun die HSG Hanau gegen den Spitzenreiter der 3. Handball-Liga Mitte, TV Großwallstadt, gefordert. Für die Rodgauer steht derweil das zweite Freitagsspiel hintereinander an.

Offenbach – HSG Bieberau-Modau - HSG Rodgau Nieder-Roden (Freitag, 20 Uhr). Aus Sicht der Rodgauer ist der Titel nach der jüngsten 25-29-Niederlage im Gipfeltreffen mit dem TV Großwallstadt bereits vergeben. „Das war die Entscheidung. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Sie stehen zu Recht da oben, mussten gegen uns aber eine richtig gute Leistung abliefern. Das zeigt, dass wir einen weiteren Schritt gemacht haben“, sagte Torhüter und Kapitän Marco Rhein mit Blick auf die klare 21:30-Hinspielpleite.

Die Entwicklung zeigt sich auch in der Tabelle. Dort steht Rodgau trotz der ersten Heimniederlage der Saison weiter auf Platz zwei. Mehr ist diese Saison nicht möglich. Da stellt sich die Frage, was man in den kommenden Partien noch erreichen will. Wie motiviert man sich als Zweiter, wenn Platz eins bereits vergeben ist? „Wir sind Sportler. Wir wollen immer besser werden. Der vierte Rang war in der 3. Liga bisher unsere beste Platzierung, das wollen wir toppen“, sagt Rhein. Das Ziel sei es, permanent unter den Top-Fünf vertreten zu sein.

Aktuell wäre das der Fall. Trainer Jan Redmann warnt jedoch davor, sich auf dem Erreichten auszuruhen: „Die Saison ist noch nicht zu Ende.“ Und es warten noch einige schwierige Aufgaben. Unter anderem am Freitag bei der HSG Bieberau-Modau, gegen die man im Hinspiel lange Probleme hatte. Erst in der Schlussphase setzten sich die Rodgauer entscheidend ab und siegten 28:25 (11:11).

Die Bieberauer gaben derweil die Rückkehr von Torjäger Michael Malik (einst HSG Hanau, aktuell Tuspo Obernburg) zur kommenden Saison bekannt.

TV Großwallstadt - HSG Hanau (Samstag, 19.30 Uhr). Ralf Bader, der Trainer des TVG, hatte nach dem Sieg im Gipfeltreffen die Glückwünsche der unterlegenen HSG Rodgau Nieder-Roden fast schon wirsch abgewehrt: „Soll das ein Witz sein? Das war zwar ein Riesenschritt, aber der Weg ist noch lang.“ Und die HSG Hanau würde gerne zum Stolperstein werden. Dass sie das Potenzial dazu hat, zeigte die Mannschaft im Hinspiel, das sie nur mit 25:26 verlor. Zu Hause sind die Großwallstädter allerdings noch mal ein ganz anderes Kaliber, gewannen alle zehn Heimspiele. Hanau zählt wiederum zu den auswärtsstärksten Mannschaftten der Liga (fünf Siege, ein Remis, drei Niederlagen).

Sein Team sei dennoch „klarer Außenseiter“, stellt Hanaus Trainer Oliver Lücke klar. „Wir haben nichts zu verlieren und gucken mal, was geht. Eventuell ist es für uns ja von Vorteil, dass wir unbeschwert in dieses Spiel gehen können.“ Freilich müsse man einiges besser machen als bei der jüngsten Niederlage gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen, als die HSG zudem früh geschwächt war, da Yaron Pillmann Rot gesehen hatte. Er wird gegen Großwallstadt wieder dabei sein, ebenso Lucas Lorenz, der im vergangenen Spiel mit dem Fuß umgeknickt war.

Der TVG sei vor allem in der Spitze extrem gut aufgestellt, habe acht, neun starke Feldspieler und zudem in Jan-Steffen Redwitz und dem Ex-Hanauer Can Adanir zwei richtig gute Torhüter. „Großwallstadt macht wenig Fehler“, lobt Lücke: „Aber vielleicht liegen sie uns ja.“

