Linienrichter mit einem Messer bedroht

Offenbach - Erst schaukelt sich ein banaler Disput um einen vermeintlich im Aus gelandeten Ball kurz hoch, weit nach Abpfiff wird dann sogar ein Messer gezückt. Von Jörg Moll

Die Partie in der Fußball-Kreisliga B Offenbach 2 zwischen Ilirida Offenbach und der SG Weiskirchen beschäftigt nun die Polizei. Sportlich war die Angelegenheit im Sportzentrum auf der Offenbacher Rosenhöhe eine überraschend klare Sache: Der Tabellenzehnte FC Ilirida Offenbach bezwang den Zweitplatzierten SG Weiskirchen in der Fußball-Kreisliga B Offenbach II mit 5:2. Und doch wird die Begegnung ein Nachspiel haben.

Ein Linienrichter der SG hat Anzeige gegen einen Zuschauer erstattet. Ein Polizeisprecher bestätigte den Eingang der Anzeige. Es werden Zeugen gesucht, die sich unter der Rufnummer 069/80985200 melden können. Weil der Schiedsrichter den Vorfall nicht mitbekam, ist im Spielbericht nichts vermerkt. Bei Kreisfußballwart Jörg Wagner ging ebenfalls keine Nachricht ein.

Der Vorwurf ist hart und hat mit der sonntäglichen Leidenschaft für Fußball auf unterster Amateurebene so rein gar nichts mehr zu tun: Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Linienrichter, ein Spieler der SG Weiskirchen, der sich dem Klub laut Trainer Michael Kovac vor einigen Wochen angeschlossen hat, hatte bereits während des Spiels Beleidigungen und Beschimpfungen einzelner Zuschauer über sich ergehen lassen müssen. Als er kurz nach der Pause weiterspielen ließ, obwohl der Ball im Aus gewesen sein soll, erzürnte das auch Iliridas Co-Trainer Mevludin Alyi. „Ich bin selbst zu ihm hingegangen und habe mich beschwert, warum er nicht Einwurf für uns gegeben habe“, räumte Alyi ein. Weil sich eine Handvoll Zuschauer ebenfalls lautstark echauffiert hatte, ließ der erfahrene Referee Reinmund Weber (Worfelden) die Anhänger von den Platzordnern auf die andere Seite bringen. „Danach hat sich das Spiel beruhigt, alles lief normal, das Spiel selbst war sehr fair“, betonte Weiskirchens Trainer Michael Kovac.

Nach dem Abpfiff aber soll sich einer der zuvor pöbelnden Zuschauer dem Weiskircher Linienrichter genähert und ihn erst weiter beschimpft und danach ein Messer gezogen haben. Der Linienrichter, laut Kovac selbst Polizist, verständigte daraufhin die Kollegen, die aber vor Ort die Waffe nicht mehr vorfanden. All diese Vorgänge aber können nur die Weiskircher Verantwortlichen bestätigen. „Ich selbst habe das nicht mitbekommen“, meinte Alyi. Auch Bekim Reshani vom Spielausschuss des FC Ilirida hatte den Vorfall laut eigener Aussage nicht mitbekommen.

„Ich war in der Kabine“, berichtete er: „Es ist ja kalt geworden. Mein Sohn hat mir später gesagt, dass die Polizei da war.“ Gleichwohl distanzierte sich Reshani vom mutmaßlichen Geschehen. „Das gehört absolut nicht zum Fußball, das sind Idioten, die so etwas machen.“ Kovac teilt diese Ansicht - und geht noch einen Schritt weiter: „Wenn so etwas vorkommt, fragt man sich, ob es noch Sinn macht, sich das anzutun.“

Quelle: op-online.de