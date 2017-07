Lust auf Fußball kehrt zurück

Klein-Auheim - „Eigentlich wollte ich gar nicht mehr spielen, ich hatte den Fußball schon abgehakt“, sagt Kofi Asamoah. Der 22-Jährige hatte seine hoffnungsvolle Karriere mit 20 Jahren schon beendet, ehe sie so richtig begonnen hatte. Von Patrick Leonhardt

Nun kickt er wieder – für den SVG Steinheim in der Gruppenliga Frankfurt Ost.

Eine hartnäckige Schambeinentzündung zwang den Torjäger beinahe in die Knie. Aus der U19 der Offenbacher Kickers wechselte Asamoah – der in Ghana geborene Stürmer hat sich inzwischen für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden – zum damaligen Hessenligisten SV Wehen Wiesbaden II, brachte es dort in der Saison 2014/2015 auf 25 Einsätze und zwei Tore. Doch mit dem Wechsel zum Ligarivalen Bayern Alzenau begannen die Probleme, so dass er für die Unterfranken nur viermal zum Einsatz kam und im Sommer 2016 endgültig von der Fußball-Bildfläche verschwand. „Ich war bis in Berlin bei einem Arzt, der mir auch nicht helfen konnte“, schildert Asamoah seine gesundheitlichen Probleme.

Die bestehen immer noch. „Ich bin nicht 100-prozentig fit, habe immer wieder mal Schmerzen“, erklärt er. Aber die Fußballschuhe schnürt er mittlerweile wieder. „Über meinen ehemaligen Berater kam der Kontakt zum SVG Steinheim zu Stande.“

Asamoah stellte sich im Frühling im Training vor. „Natürlich konnte er mittrainieren“, sagt Jürgen Baier, seit Januar Trainer in Steinheim. „Ich habe ihn in Ruhe gelassen, nachdem er zwei Jahre lang nicht trainiert hatte. Ich habe immer wieder zu ihm gesagt: Du musst wissen, wann du Schmerzen hast.“ Natürlich erkannte Ex-Profi Baier auch schnell das Potenzial des Stürmers: „Er hat eine gute Ausbildung, ist ein toller Junge. Kofi hat sich schnell integriert, kannte ruck zuck alle Spieler beim Vornamen – auch die der zweiten Mannschaft.“

Trotz wiederkehrender Schmerzen, auch wenn sie weniger geworden sind, hat Asamoah, der an der Fachhochschule in Frankfurt Elektrotechnik studiert, zur Lust am Fußball zurückgefunden. „Ich bin einfach froh, wieder spielen zu können und genieße jedes Spiel“, sagt Asamoah. Ob es noch einmal für den Sprung in eine höhere Liga reicht, lässt er offen: „Natürlich hatte ich Ambitionen, höherklassig zu spielen. Doch nach der langwierigen Verletzung ist das schwierig.“

Gleich im ersten Spiel beim Mainpokal ließ er seine Gefährlichkeit aufblitzen, steuerte drei Treffer zum ungefährdeten 5:1-Sieg der Steinheimer gegen die TuS Froschhausen bei. Mit diesen drei Treffern führt er gemeinsam mit Toni Nietzschmann (SV Zellhausen) die Torjägerliste an. Zum Torschützenkönig wird es aber wohl nicht reichen – mit nur fünf Punkten haben die Steinheimer nur noch eine Minimalchance auf das Halbfinale. Wichtig aber ist ohnehin das erste Punktspiel Anfang August beim Mitaufsteiger 1. FC 06 Erlensee. „Ich denke, dass wir gut vorbereitet in die Runde gehen“, blickt Kofi Asamoah voraus. „Wenn es möglich ist, will ich alle Spiele bestreiten. Ich hoffe, dass alles hält und genieße jeden Moment.“ Und die Lust, die er wieder am Fußball hat.

