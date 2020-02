Main-Kinzig-Halle keine Festung mehr

Hanau – Rückschlag für die HSG Hanau in der 3. Liga Mitte: im Heimspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen unterlagen die Grimmstädter mit 23:27 (9:11). „Wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, hätte das die komplette Trainingsthematik über den Haufen geworfen.

Dann hätten wir uns in Zukunft pro Woche zweimal zum Kicken treffen können statt viermal zu trainieren“, bewies Hanaus Trainer Oliver Lücke Galgenhumor.

Denn gegen einen starken Gegner – „die haben eine gute Mannschaft und sind hier mit voller Kapelle angetreten“, meinte Lücke – hatten die Hanauer wieder mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Kreisläufer Lucas Lorenz verletzte sich bereits im Laufe der ersten Hälfte und kam erst gegen Ende der Begegnung wieder zum Einsatz, weil sein krankheitsbedingt geschwächter Vertreter Yannik Woiwod mit seinen Kräften am Ende war. Zudem sah Yaron Pillmann bereits nach sechs Minuten nach einem Foulspiel eine überzogene Rote Karte und fehlte seinen Farben damit vor allem im Abwehrzentrum. „Da fehlen dann einfach die Alternativen“, bedauerte Lücke. Zumal keiner seiner Jungs das Leistungsniveau der Vorwoche erreichte.

Beim 8:6 nach 20 Minuten lagen die Gastgeber das letzte Mal in Führung, mit einem 5:0-Lauf wendeten die Baden-Württemberger die Partie anschließend zu ihren Gunsten. Mehrfach kämpften sich die Hanauer nochmals auf zwei oder drei Tore heran, zu mehr reichte es aber nicht. „Wir haben 27 Tore kassiert, hätten allerdings auch 27 werfen müssen“, stellte Lücke fest. Allerdings fokussierten sich die Hanauer auch wieder einmal zu sehr auf die Schiedsrichterentscheidungen. Positiv hob der HSG-Trainer die Zuschauer hervor. „Es war klar, dass wir nicht mehr herankommen würden, dennoch hat uns der Blaue Block in den letzten Minuten noch einmal fantastisch unterstützt“, dankte er den über 500 Fans. Dass die Hanauer in ihrer einstigen Festung Main-Kinzig-Halle mittlerweile 11:13 Punkte aufweisen, „frustriert mich aber sehr.“

Am kommenden Wochenende sind die Hanauer spielfrei, anschließend steht das Heimspiel gegen Spitzenreiter TV Großwallstadt an.

Spielfilm: 1:2 (6.), 4:2 (10.), 6:3 (13.), 8:6 (20.), 8:11 (30.), 9:11 - 11:12 (33.), 11:15 (40.), 14:16 (42.), 18:22 (49.), 18:24 (52.), 22:25 (58.), 23:27

Zeitstrafen: 5:4 - 7m: 3/3 - 6/8 - Rote Karte: Pillmann (Hanau, 6.)

HSG Hanau: Schermuly, Tomm; Woiwod (1), Hemmer (3), Gerst (3), Strohl (1), Braun (3), Neumann, Bergold (4), Brüggemann (1), Pillmann, Christoffel (4/3), Lorenz (3) leo

