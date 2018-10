Mainflinger und die „rote Vergangenheit“

MAINFLINGEN - „Einige meiner Spieler haben eine rote Vergangenheit“, sagt Marco Schwarzkopf, Trainer der TSG Mainflingen vor dem absoluten Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga Offenbach gegen die Sportfreunde Seligenstadt. Von Rolf Joachim Rebell

Diese werden in der Einhardstadt zumeist „die Roten“ genannt. Schwarzkopf selbst ging vor geraumer Zeit mit gutem Beispiel voran. „Ich habe bei den Sportfreunden in der E-Jugend meine Fußballerkarriere begonnen. “.

Das ist ein paar Tage her, aktuell spielen aber eine ganze Reihe von Kickern bei der TSG, die auch schon das Trikot der Sportfreunde getragen haben. Dominik Bohl, der für den verletzten Kapitän Philipp Karg seit dem Frühjahr die Binde trägt, Lukas Quint, Steffen Bernard und auch Trainersohn Marvin Schwarzkopf spielten bereits für die „Roten.“ Im Sommer sind auch Jonas Glaab und Janick Pfister nach Mainflingen gewechselt.

„Ich habe bisher nur für zwei Vereine gespielt“, sagt der 25-jährige Jonas Glaab: „In Mainflingen habe ich in der Jugend angefangen, bin dann für vier Spielzeiten nach Seligenstadt gewechselt.“ Unter Trainer Klaus Reusing gehörte er zum erweiterten Kader in der Hessenliga. „Ein paar Einsätze habe ich schon gehabt, aber hauptsächlich in der zweiten Mannschaft gespielt.“ Mit der gelang Glaab im ersten Jahr als Vizemeister der Aufstieg in die Gruppenliga, es folgten drei weitere erfolgreiche Spielzeiten. Erst im Sommer nach dem Abstieg aus der Gruppenliga wechselte Glaab zurück nach Mainflingen. „Ich habe mit 80 Prozent der TSG-Leute früher schon zusammengespielt“, erklärt Glaab. Über die Stärke des Aufsteigers war sich Glaab schon bewusst: „Ich war sicher, dass wir eine gute Rolle spielen und unter die ersten fünf kommen können“, gibt der 25-Jährige einen Ausblick. Für das Derby wünscht er sich eine große Kulisse: „Wir wollen den Zuschauern ein tolles Spiel bieten und hoffen, dem Favoriten ein Bein stellen zu können.“

Im Gegensatz zu den „anderen Wechselkandidaten“, die oftmals in Mainflingen schon in der Jugend kickten, blickt Dominik Bohl, der im Januar 2017 nach Mainflingen wechselte, auf eine lange Vergangenheit bei den Sportfreunden zurück. „Mein Vater hat hier schon gespielt, meine beiden Brüder sind noch bei den Alten Herren aktiv“, steht Bohl sicher vor keinem gewöhnlichen Punktspiel. Auch Bohl weiß um die Qualität seiner Mainflinger Mannschaft. „Wir waren schon im Mai bei unserer Meisterschaft in der A-Liga ein starkes Team, haben uns im Sommer noch einmal verstärken können. Die Jungs, die für die Sportfreunde gekickt haben, weisen alle zumindest Gruppenligaerfahrung aus, haben ihre Qualitäten.“ Für den 26-Jährigen wird es gegen die „Roten“ auch um Prestige im Derby gehen. „Die beiden besten Mannschaften der Liga stehen sich gegenüber, es wird robust und emotional zur Sache gehen. Wir wollen auf jeden Fall weiter ungeschlagen bleiben.“

Quelle: op-online.de