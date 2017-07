Mainhausener Traumfinale

KLein-Auheim - Ein Mainhauserer Finale – das gab es beim Fußball-Mainpokal noch nie. Bei der 44. Auflage in Klein-Auheim ist es nun soweit, am Samstag (17. 45 Uhr) stehen sich die beiden A-Ligisten SV Zellhausen und TSG Mainflingen im Endspiel gegenüber.

Während die Zellhausener Titelverteidiger Sportfreunde Seligenstadt vor 200 Zuschauern überraschend mit 1:0 bezwangen, setzte sich Mainflingen nicht ganz unerwartet mit 2:1 gegen die klassenhöhere TuS Klein-Welzheim durch. Die Welzheimer spielen am Samstag (15.15 Uhr) im kleinen Finale gegen Seligenstadt.

Sportfreunde Seligenstadt - SV Zellhausen 0:1 (0:1). Der Gruppenligist stürmte nahezu über die kompletten 60 Minuten, ließ aber viele Möglichkeiten ungenutzt. So schoss Tobias Leis nach elf Minuten aus zehn Metern an die Latte des Zellhausener Tores. Besser machte es der A-Ligist, der nach 17 Minuten seine erste Torchance zum Führungstreffer nutzte. Nach einem Freistoß von der linken Seite bekamen die „Roten“ den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Silas Gerfelder traf aus 20 Metern ins lange Eck. Seligenstadt antwortete mit wütenden Angriffen, musste nach dem Wechsel aber auch zweimal bei Kontern der Zellhausener auf der Hut sein. Gegen die vielbeinige Abwehr des A-Ligisten fanden die Sportfreunde kaum ein Durchkommen. Und was auf das Tor kam, wurde zur sicheren Beute des ehemaligen Sportfreunde-Akteurs Erik Theuerkauf im Tor des SVZ. Nach der dreiminütigen Nachspielzeit rissen die Zellhausener jubelnd die Arme hoch.

„Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Wir haben tief gestanden und wenig zugelassen“, meinte SVZ-Trainer Eddy Walz und nannte „Glück, einen guten Torwart und die nötige Leidenschaft“ als Grund für den knappen Erfolg. „Wir sind in vielen Situationen kämpferisch über unsere Grenzen gegangen, weil wir es mussten“, sagte Walz. Dagegen machte sich beim Titelverteidiger die Enttäuschung breit: „Wir haben zehn Chancen und sind nicht in der Lage, auch nur eine reinzumachen“, ärgerte sich Seligenstadts Trainer Thomas Marton, der seiner Mannschaft schon vor dem Anpfiff klar gemacht hatte, „dass wir wach sein und unsere Chancen nutzen müssen. Und das wir energisch zur Sache gehen müssen.“ Doch das gelang nicht.

Tor: 0:1 Gerfelder (17.)

TuS Klein-Welzheim - TSG Mainflingen 1:2 (0:1). In der ersten Hälfte hatten die Mainflinger deutlich mehr vom Spiel und gingen verdient duch Joel Hagelauer in Führung. Nach dem Seitenwechsel allerdings änderte sich das Bild komplett. Nun hatten die Klein-Welzheimer klare Vorteile. Co-Trainer Patrick Kramer (vertrat seinen Chef Luca Raponi) wechselte sich selbst ein, scheiterte aber mit seinem Schuss an TSG-Torwart Luca Bartke. Doch Gökhan Cepni verwertete den Abpraller zum 1:1. Als sich beide Seiten schon mit dem Elfmeterschießen abgefunden hatten, erzielte Hosni Korodowou das Main-flinger Siegtor. „Zum Schluss war der Sieg glücklich. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Klein-Welzheim in der zweiten“, meinte TSG-Trainer Marco Schwarzkopf.

Tore: 0:1 Hagelauer (15.), 1:1 Cepni (50.), 1:2 Korodowou (59.) - leo

Quelle: op-online.de