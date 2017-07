Mainpokal: Germania noch mit Sand im Getriebe

Remsud Biljibani (rechts, hier gegen Toni Nietzschmann) erzielte den zweiten Treffer für die TuS Klein-Welzheim zum 4:0-Auftaktsieg beim Mainpokal gegen den SV Zellhausen. Heute greifen Gastgeber FC Alemannia und Titelverteidiger Sportfreunde Seligenstadt in das Geschehen ein.

Klein-Auheim - Beinahe hätten die 300 Zuschauer beim 44. Fußball-Mainpokal-Turnier in Klein-Auheim bereits am ersten Spieltag eine Überraschung erlebt.

Während Kreisoberligist TuS Klein-Welzheim im Eröffnungsspiel gegen den klassentieferen SV Zellhausen mühelos mit 4:0 die Oberhand behielt, hatte Gruppenligist Germania Klein-Krotzenburg einige Mühe, ehe der 3:2-Sieg gegen den tapferen A-Ligisten TSG Mainflingen feststand.

SV Zellhausen – TuS Klein-Welzheim 0:4 (0:2)

Nach nur 70 Sekunden gingen die Klein-Welzheimer durch einen Flachschuss von Thomas Ziegler in Führung. „Zellhausen hat es uns leicht gemacht“, meinte TuS-Trainer Luca Raponi. Der Kreisoberligist stand gut in der Defensive, dagegen öffnete Zellhausen immer wieder die Abwehr und bot der TuS so die nötigen Räume, die die Raponi-Elf bereits nach elf Minuten zum zweiten Treffer nutzte. Auch Zellhausen kam zu Chancen, hatte im Abschluss aber kein Glück. Mit zwei schnellen Toren nach dem Wechsel machte die TuS alles klar.

Tore: 0:1 Ziegler (2.), 0:2 Biljibani (11.), 0:2 Ziegler (34.), 0:4 Mayer (38.)

Start des 44. Mainpokals in Klein-Auheim: Bilder Zur Fotostrecke

Germania Klein-Krotzenburg – TSG Mainflingen 3:2 (1:0)

„Man muss erst einmal in so ein Turnier hineinkommen. Nach der langen Pause war noch viel Sand im Getriebe“, sagte Germania-Trainer Wolfgang Kaufmann. In der ersten Hälfte diktierte der Gruppenligist das Spiel, doch erst drei Minuten vor der Pause traf Dennis Protzel zum 1:0. Nach dem Wechsel wurde Mainflingen mutiger und glich zweimal aus. Der eingewechselte Gianpiero Iantorno sicherte Klein-Krotzenburg den glücklichen Sieg.

Tore: 1:0 Protzel (27.), 1:1 Karg (38.), 2:1 Zocco (40.), 2:2 N. Drinhaus (41.), 3:2 Iantorno (49.)

Am Samstag spielen: SVG Steinheim – TuS Froschhausen (16.30 Uhr), Alemannia Klein-Auheim – Sportfreunde Seligenstadt (17.45 Uhr) (Leo)

Quelle: op-online.de