„Mal sehen, was da nach oben geht“

Der ehemalige Zweitligaprofi Necip Incesu verstärkt den Fußball-Kreisoberligisten VfB Offenbach als spielender Co-Trainer

offenbach - Als Spieler war Necip Incesu drei Mal bei der Offenbacher Stadtmeisterschaft in der Halle im Einsatz, holte mit der SG Rosenhöhe und dem OFC jeweils einmal den Titel. Bei der 44. Auflage ist er nun wieder dabei – als Co-Trainer. Von Holger Appel

Seine Fußball-Karriere hatte Necip Incesu eigentlich im Sommer beim SV Pars Neu-Isenburg beendet. Doch als Peter Lack, Trainer des Kreisoberligisten VfB Offenbach, im Herbst fragte, ob er als spielender Co-Trainer mithelfen wolle, folgte der Rücktritt vom Rücktritt.

„Dabei“, gibt der in Offenbach wohnende Incesu zu, „war das ein richtig schöner Sommer - der erste seit gefühlt 30 Jahren ohne quälende Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison. Das hat mir auch einmal gutgetan.“

Der inzwischen 38-Jährige spielte bis zur B-Jugend bei der SG Rosenhöhe, wechselte zur Spvgg. 03 Neu-Isenburg, dann wieder zur Rosenhöhe. Der damalige Trainer Frank Bartenstein holte ihn zur Landesliga-Mannschaft der Offenbacher Kickers, für die er unter Trainer Hans-Jürgen Boysen auf elf Einsätze kam, fünf davon in der 2. Liga. Weitere Stationen: FC Augsburg, SV Wehen Wiesbaden, SG Höchst und erneut OFC.

Weil ihn eine hartnäckige Schambeinentzündung ausbremste, stieg er wieder ein in seinen Ausbildungsberuf als Speditionskaufmann, kickte auf Amateurebene für die Rosenhöhe, Viktoria Urberach, Germania Ober-Roden, TGM SV Jügesheim, SG Heusenstamm-Zrinski und den SV Pars. Trainer damals in Ober-Roden: Peter Lack.

„Unser Kontakt ist nie abgerissen - und auch den VfB-Vorsitzenden Andreas Griesenbruch kenne ich seit vielen Jahren. Jetzt geht es also doch weiter für mich und es macht mir richtig Spaß“, berichtet Incesu, der Anfang Dezember sein Debüt beim VfB gab, beim 7:4 gegen die TSV Heusenstamm Regie im Mittelfeld führte. „Wir haben eine Top-Mannschaft, sind als Aufsteiger Fünfter. Mal sehen, was da noch nach oben geht.“ Wie lange er noch spielen wird, lässt er offen.

Fest steht: Er will ins Trainergeschäft. Zurzeit hilft Incesu Trainer Lack „bei den Aufwärmübungen und mit Ideen, die ich mir in meiner langen Karriere bei einigen guten Trainern abgeschaut habe“. Mit seinem Ex-Kollegen Dirk Berresheim (zuletzt SC Hessen Dreieich) wird er im April die B-Lizenz für Trainer vorantreiben. Den Eignungstest hat er bereits absolviert.

Zunächst aber freut sich Incesu auf die Hallen-Stadtmeisterschaft, die ab Freitag in der Sportfabrik in Bürgel stattfindet. Spielen wird er jedoch aufgrund einer Knieverletzung nicht. „Ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist und will kein Risiko eingehen.“

