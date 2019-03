Maliks vorerst letztes Derby gegen Hanau

Offenbach – Schon seit 20 Jahren spielt Michael Malik für die MSG Groß-Bieberau/Modau. Zunächst in der Jugend, inzwischen seit vielen Jahren als Führungsspieler in der 3. Liga Ost. VON HOLGER APPEL

In dieser Saison glänzt der 25 Jahre alte Rückraumspieler mit 139 Toren, ist der fünftbeste Werfer der Liga.

Am Freitagabend (20 Uhr), wenn sein Klub die HSG Hanau erwartet, wird er im Fokus stehen. Ob er will oder nicht. Denn die HSG ist sein künftiger Verein, der zweite in seiner Karriere. „Noch einmal einen anderen Klub kennenzulernen, dieser Gedanke war schon stark ausgeprägt bei mir. Aber ohne einen bestimmten Verein im Blick zu haben. Hanau hat schon im November bei mir angefragt. Das waren gute Gespräche, ich habe mir Bedenkzeit erbeten. Aber da war schon klar: Wenn ich gehe, dann nach Hanau“, berichtet Malik vor dem Derby. Und nun geht er.

Weiterer positiver Faktor: Der 1,94 m große BWL-Student lebt und arbeitet mittlerweile in Aschaffenburg, verkürzt die Fahrtzeit zu seinem Verein von rund 50 auf 25 Minuten.

„Die Partie Groß-Bieberau gegen Hanau ist eine Besondere, weil sie ein Derby ist und wir noch dringend Punkte zum Klassenerhalt benötigen. Man sollte sie nicht zu sehr auf meine Person beziehen“, sagt der Rechtshänder zurückhaltend, gibt aber zu, dass er sich total auf sie freut. Im Hinspiel im Oktober 2018 hatte er beim 32:28-Sieg seiner MSG 13 Tore erzielt und dabei das Interesse der HSG geweckt.

Vergangenen Freitag bei der 26:27-Niederlage der Hanauer gegen Bruchköbel war er erstmals als Zuschauer in der Main-Kinzig-Halle. Mit Torwart Benedikt Müller und Lucas Lorenz hat er schon in Groß-Bieberau zusammengespielt, die restlichen Hanauer Akteure kennt er aus vielen Duellen. „Noch halten sich die Kontakte in Grenzen“, berichtet der Torjäger.

Er will sich in Groß-Bieberau unbedingt mit dem Klassenerhalt verabschieden. Malik hofft in den verbleibenden sieben Spielen noch auf den einen oder anderen Derbysieg gegen Hanau, Rodgau Nieder-Roden, Gelnhausen und Bruchköbel sowie am Ende auf eine Platzierung zwischen sieben und neun.

Und dann in der neuen Saison in Hanau? „Die HSG stellt eine gestandene Drittligamannschaft, sie will sich weiterentwickeln und irgendwann in den nächsten Jahren an das Tor zur 2. Bundesliga anklopfen. Bis dahin ist es aber ein langer Weg. Da will ich mich einbringen und mithelfen, ihn zu ebnen“, sagt Malik.

Er schreibt zurzeit seine Bachelorarbeit, für ihn wird der Beruf bald noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Malik vermutet deshalb, dass die 2. Liga für ihn selbst kein Thema sein wird.

Quelle: op-online.de