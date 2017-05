Mallorca statt Kreisoberliga

OFFENBACH - Nur sechs Begegnungen wurden am gestrigen Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach ausgetragen. Die Partie zwischen der SG Heusenstamm-Zrinski und der Spvgg. Dietesheim findet aufgrund der Platzsperre im Sportzentrum Martinsee am Mittwoch (19 Uhr) statt.

Auch die Partie der SG Wiking Offenbach gegen den FC Offenthal fiel aus. „Der FC Offenthal hat beim Klassenleiter Atteste eingereicht, wir vom Kreisfußballausschuss haben daraufhin ein genehmigtes Nichtantreten daraus gemacht“, sagt Kreisfußballwart Jörg Wagner. Aber ein Großteil der FCO-Mannschaft war auf Abschlussfahrt auf Mallorca und hat auch fleißig Fotos in den sozialen Medien gepostet. „Wenn das stimmt, wäre es eine absolute Frechheit gegenüber den anderen Vereinen und uns vom Ausschuss.“ Genauso sehen es auch die Konkurrenten im Abstiegskampf. „Eine ganz große Unsportlichkeit“, sagt Matthias Ruhl von der SG Götzenhain. Langens Co-Trainer Pino Viola sah es ähnlich und sprach von einem Unding gegenüber den anderen Mannschaften.

Die SG Wiking und die SG Götzenhain haben sich den Klassenerhalt gesichert, die TSV Heusenstamm mit dem 3:3 in Dudenhofen den kleinen Strohhalm ergriffen, Klein-Welzheim noch vom Relegationsplatz zu verdrängen. An der Spitze hat der SVG Steinheim das Topspiel in Zeppelinheim mit 5:2 gewonnen, aber auch die Verfolger waren siegreich. Langen schickte die zweite Mannschaft des JSK Rodgau mit 3:0 nach Hause und die TSG Neu-Isenburg gewann mit 5:0 gegen Seligenstadt.

TuS Zeppelinheim – SVG Steinheim 2:5 (1:3). Am Ende war es ein verdienter Erfolg des Tabellenführers. „Steinheim war besser, war aggressiver und hat seine Tore immer im richtigen Moment erzielt“, sagte Zeppelinheims Trainer Roberto Rizzo. „Unser Eigentor in der ersten Minute hat uns natürlich auch nicht in die Karten gespielt.“ Kein gutes Wort hatte Rizzo für Hessenliga-Schiedsrichter Boris Reisert übrig. „Er hat viele taktische Fouls der Gäste nicht unterbunden. Und als unserer Stürmer Giuseppe Esposito schwer gefoult wurde, hätte er den Gästespieler vom Platz stellen müssen, so aber gab es für den reklamierenden Esposito Gelb-Rot. Das hat mir auch SVG-Trainer Jürgen Baier bestätigt.“

TuS Zeppelinheim: Brosig; Behre, Krottak, Kobilsek, Friedrich, Pouliquen, Kifle, Afellah, Lazaar, Esposito, Fernandez

SVG Steinheim: Hartmann; Fischer, Micciche, Seitz, Hilser, Brighache, Sauer, Kolchak, Zormpalas, Khederzadeh, Balzer

Tore: 0:1 Eigentor Krottak (1.), 0:2 Balzer (10.), 1:2 Kobilsek (29.), 1:3 Fischer (34.), 1:4 Kolchak (54.), 1:5 Zormpalas (62.), 2:5 Esposito (68.) - Gelb-Rot: Esposito (76.)

1.FC Langen – JSK Rodgau II 3:0 (1:0). Die Gäste kamen nur mit elf Spielern und beendeten die Partie nach einer Verletzung sogar in Unterzahl. „Wir waren überlegen, doch wir haben aus unseren herausgespielten Chancen zu wenig gemacht“, meinte Langens Co-Trainer Pino Viola.

Langen: Duman; Westerkamp, Gaidzik, Popovic, Feldscher, Max Werner, Cholewa, Kirnig, Seibel, Ayguel, Moritz Werner (Beckmann, Stoytchev, Wittig)

JSK Rodgau II: Imgram; Romero, März, Binder, Peretzki, Goede, Al Abed, Sommer, Barth, Kiefer, Laout

Tore: 1:0 Westerkamp (15.), 2:0 Ayguel (60.), 3:0 Seibel (67.)

TSG Neu-Isenburg – Spvgg. Seligenstadt 5:0 (1:0). Neu-Isenburgs Abteilungsleiter Günter Gottschalk sprach von einem verdienten Sieg. „Wir haben uns nach der Pause gesteigert, hatten den Gegner im Griff und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ Gottschalk sah „viele Zweikämpfe, die an der Grenze des Erlaubten geführt wurden.“

TSG Neu-Isenburg: Brandt; Lipka, Sonders, Surano, Kifle, Kapoor, Madziala, Titsch-Rivero, Wolfahrt, Karasu, Harsheim (Fayssal, Y. El Issami, Gopal)

Seligenstadt: Schlund; Sauer, Herbert, Born, Hock, Müller, Nikolov, Janovsky, Tretin, Kunkel, Stier (Fischer, Sari)

Tore: 1:0 Kapoor (12.), 2:0 Kifle (48.), 3:0 Madziala (65.), 4:0 Wolfarth (70.), 5:0 Madziala (88.)

SG Egelsbach – VfB Offenbach 0:5 (0:1). Peter Schwan, Co-Trainer der SG Egelsbach, ließ kein gutes Haar an Schiedsrichter Joachim Auster. „Er hat kurz nach der Pause mit den beiden gelb-roten Karten für David Noll und Yasar Delibudak die Begegnung entschieden.“ Zu diesem Zeitpunkt war die Partie trotz eines 0:1-Rückstandes noch ausgeglichen. „Anschließend haben wir in doppelter Unterzahl noch vier weitere Gegentreffer bekommen.“ VfB-Spieler Martin Knust wurde mit drei Treffern zum Matchwinner.

SGE: Beck; Bargu, Süss, Schneider, Noll, Riemer, Filius, Kalzu, Handke, Delibudak, Prugovecki (Gangl, Reintjes)

VfB Offenbach: Reuswig; Lotz, Schenderlein, Mothes, Al Jatari, Skeva, Knust, Vujcic, El Barkani, Stieglitz, Ünal (Schick, Klemenz)

Tore: 0:1 Knust (13.), 0:2 Skeva (60.), 0:3 Knust (66.), 0:4 Lotz (75.), 0:5 Knust (90.)

TSV Dudenhofen – TSV Heusenstamm 3:3 (1:0). „Für uns war es am Ende ein glücklicher Punktgewinn“, sagte Dudenhofens Abteilungsleiter Stefan Kloos. „Die Gäste haben engagiert gespielt und viel Einsatz gezeigt. Wir dagegen haben eines unserer schwächsten Saisonspiele gezeigt. Die beiden Ausfälle von Florian Wischer und Simon Heinrich konnten wir nicht kompensieren.“

Dudenhofen: Petridis; Langer, Witt, Jonas, Sommer, Ünsal, Usta, B. Hrbaty, Nordquist, Bepple, Hoppe (Gültekin)

TSV Heusenstamm: Binner; Köhler, Hierl, El Aamari, M. Agnello, Öztürk, Ekici, Karampimperis, Di Stefano, A. Agnello, Vincenzo (Duvnjak)

Tore: 1:0 Jonas (17.), 1:1 El Aamari (53.), 1:2 Di Stefano (55.), 2:2 Usta (59.), 2:3 Karampimperis (82.), 3:3 Usta (88.) - Gelb-Rot: Hoppe (83.)

SG Götzenhain – TuS Klein-Welzheim 2:1 (1:0). Mit dem Erfolg gegen die TuS Klein-Welzheim sicherten sich die Götzenhainer den Klassenerhalt, entsprechend wurde auch gefeiert. „Man hat von Anfang an den Siegeswillen bei unserer Mannschaft gesehen“, freute sich Götzenhains Matthias Ruhl vom Spielausschuss. „Wir haben von Beginn an gut gespielt und wurden mit der Führung kurz vor der Pause auch belohnt. Nach dem 2:0 schien die Partie entschieden, doch nach dem Gegentreffer der Gäste wurde es am Ende noch einmal eng.“

SG Götzenhain: Kolb; Karach, Matejtschek, Göckes, Lenting, Bösser, Weber, Jonas Müller, Rossteutscher, Kulcke, Molter (Stapp, Janik Müller, Wanzke)

TuS Klein-Welzheim: Raponi; Köppler, Böhm, Katsumura, Kramer, Frumento, Biljibani, Mayer, Türkoglu, Sari, Özdemir (Popp, Eksert, Selcik)

Tore: 1:0 Molter (45.), 2:0 Rossteutscher (67.), 2:1 Oezdemir (81.) - rjr

Quelle: op-online.de