Mannschaft hat sich lange Pause verdient

Hanau – Vor der Partie der HSG Hanau beim TV Kirchzell hatte Hannes Geist, Co-Trainer, Geschäftsstellenleiter und Trainer der HSG-A-Jugend sowie ehemaliger Kreisläufer des Handball-Drittligisten, für seinen Trainer Oliver Lücke eine wichtige Information: „Wenn wir hier gewinnen, haben wir einen Punkt mehr auf der Habenseite als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt.

Die Hanauer gewannen mit 26:22 und schlossen das Spieljahr 2019 in der 3. Liga Mitte mit 21:13 Punkten auf dem vierten Platz ab – drei Punkte hinter der HSG Rodgau Nieder-Roden. „Aber das interessiert mich gar nicht so sehr“, gibt Lücke zu.

Ende Oktober übernahm der seitherige Co-Trainer nach der Trennung von Oliver Schulz den Drittligisten, nach einer 23:26-Niederlage gegen die SG Leutershausen holte er mit den Hanauern aus sechs Partien 10:2 Punkte, blieb dabei ungeschlagen. „Wichtig ist mir die Weiterentwicklung der Mannschaft“, sagt Lücke. Und dafür sieht er in seiner Mannschaft noch jede Menge Potenzial, wie etwa bei dem im Lauf der Hinrunde verpflichteten Luca Braun. „Wir haben aber noch eine ganze Reihe an Spielern, die hinten dran stehen“, erklärt der HSG-Trainer.

Und das nicht nur im eigenen Kader. Weil in Kirchzell insgesamt sechs Spieler der ersten Mannschaft ausfielen, nahm Lücke Nicolai Mehlitz aus der Landesliga-Mannschaft sowie den A-Jugendlichen Til Bachmann mit nach Unterfranken. Beide Akteure bekamen gegen den Aufsteiger ihre Spielanteile und feierten somit ihr Debüt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. „Sie haben ihre Sache prima gemacht“, lobte Lücke die beiden aufstrebenden Youngsters.

Während sich seine Mannschaft übrigens unmittelbar nach dem Erfolg in Kirchzell in die Weihnachtspause verabschiedete, dauerte das Sportjahr für den Trainer noch zwei Tage länger: Am Samstag und Sonntag stand für Oliver Lücke in Hüttenberg noch ein zweitägiger Lehrgang zur Verlängerung seiner B-Lizenz an.

Erst am Montag, 6. Januar, nehmen die Hanauer das Training wieder auf, bereits am Sonntag, 12. Januar, steht gegen Germania Großsachsen das erste Pflichtspiel im Jahr 2020 an. „Die lange Pause ist nach der jüngsten Erfolgsserie eine Belohnung für die Mannschaft. Ansonsten hätten wir schon früher wieder begonnen“, erklärte Lücke. leo

