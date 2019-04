Marco Betz führt als Coach die Familientradition fort

Langen – Marco Betz wird in der nächsten Saison Trainer beim 1. FC Langen. Ihm zur Seite steht Mario Rhein als Assistent. VON ROLF JOACHIM REBELL

Die Verantwortlichen des Kreisoberligisten haben somit die Nachfolge von Murat Kilinc und Giuseppe Viola, die nach fünf Jahren in Langen zur TSG Neu-Isenburg wechseln, geregelt. „Wir freuen uns, dass wir mit den beiden ein junges, engagiertes Trainerteam verpflichten konnten“, sagt Pedram Navidi vom Langener Spielausschuss. „Wir haben bereits Ende des vergangenen Jahres mit den beiden gesprochen, wollten damals beide als Spieler nach Langen holen. “.

Nachdem feststand, dass Kilinc im Sommer in Langen aufhören wird, haben die Langener Verantwortlichen Betz noch einmal angesprochen, ob er sich auch die Aufgabe als FC-Trainer vorstellen könnte.

„Die erste Anfrage habe ich noch abgelehnt, wollte als Spieler weiter höherklassig antreten“, erklärt der 32-jährige Betz seinen Wechsel in der Winterpause von der Spvgg. 03 Neu-Isenburg zu Rot-Weiß Frankfurt. „Bei der zweiten Anfrage habe ich mir etwas Bedenkzeit erbeten und schließlich zugesagt. Ich hatte sehr gute Gespräche mit der Sportlichen Leitung in Langen und sehe den FC als idealen Einstieg in den Trainerjob.“ Betz geht davon aus, in der Kreisoberliga zu starten: „Natürlich würde die Mannschaft gerne noch aufsteigen, doch realistisch gesehen hat Mainflingen die deutlich besseren Karten.“

Betz setzt mit dem Engagement auch eine Familientradition fort, schon sein Vater Thomas hatte den FC Langen trainiert. Marco Betz lernte auch das Fußballspielen in Langen. „Ich habe bis vor kurzem auch hier gewohnt, bin jedoch nach Egelsbach umgezogen, aber über das Feld schnell auch mit dem Fahrrad im Waldstadion“, sagt Betz, der in Frankfurt beim Landessportbund arbeitet.

„Die Mannschaft für die neue Saison steht bereits“, berichtet Pedram Navidi. „Der größte Teil der Spieler hat zugesagt.“ Und Betz ergänzt: „Mit dem bestehenden jungen Team sowie noch dem einen oder anderen Neuzugang wollen wir vorne mitspielen.“

