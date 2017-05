FC Maroc legt Einspruch ein

Offenbach - Fußball-A-Ligist FC Maroc Offenbach hat fristgemäß Einspruch eingelegt gegen das Kreis-Sportgerichtsurteil zum Abbruch des Spiels gegen den SV Dreieichenhain.

Das Urteil lautete auf eine 0:3-Wertung gegen den FC Maroc, zusätzliche sechs Punkte Abzug, weil es nicht das erste Mal war, dass der FC Maroc einen Spielabbruch verursacht hat. Zusätzlich wurde der Verein mit 2000 Euro Geldstrafe belegt, sowie die Spieler Hasan El Fatimi für 18 und Fuad Meziani für 16 Spiele gesperrt.

„Der Einspruch des FC Maroc richtet sich hauptsächlich gegen die Geldstrafe und die Sperren“, berichtete Kreisfußballwart Jörg Wagner, der aber nun auch für die Relegationsspiele ein Problem bekommen hat. Wenn das Urteil vom Verbandssportgericht komplett gekippt würde, könnte der FC Maroc neun Punkte mehr bekommen. Statt des FC Maroc müsste dann Squadra Azzurra Offenbach an der Relegation teilnehmen.

„Wir werden daher den Beginn der Relegation zur A-Liga wahrscheinlich um eine Woche verschieben auf den 11. Juni und hoffen, bis dahin ein Urteil des Verbandssportgerichts zu bekommen“, sagt Wagner. Vielleicht wird die Runde auch komplett hinfällig. Wenn dem 1. FC Langen am 10. Juni den Aufstieg in die Gruppenliga gelingt, dürften alle vier Relegationsteilnehmer in die A-Liga. (mos)

