Maximilian Bergold zieht Groß-Umstadt den Zahn

Groß-Umstadt - Mit dem 26:22 (12:7) bei der MSG Groß-Umstadt machten die Handballer der HSG Hanau am Freitagabend in der 3. Liga Ost den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage (9:3 Punkte) weisen die Hanauer fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf, die direkten Konkurrenten Bad Neustadt und Leipzig nehmen sich am Samstag gegenseitig die Zähler weg.

„Groß-Umstadt wird uns wohl nicht mehr einholen“, sagte Hanaus Trainer Patrick Beer angesichts der acht Zähler Vorsprung, den die Grimmstädter nun auf den Vorletzten aufweisen – auch wenn Groß-Umstadt eine Begegnung weniger absolviert hat.

Die Hanauer bestimmten den ersten Durchgang, führten zwischenzeitlich mit sechs Toren und gingen mit einer scheinbar sicheren 12:7-Führung in die Pause. Doch Groß-Umstadt kämpfte um seine letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt und verkürzte nach dem Wechsel in nicht einmal 120 Sekunden auf 10:12. Beim 14:13 lag die MSG zum ersten Mal in dieser Partie plötzlich vorne. Doch dann folgte beim 16:16 die große Zeit von Hanaus Maximilian Bergold, der viermal hintereinander erfolgreich war und damit die Grimmstädter wieder auf Kurs brachte. Zwar verkürzte Groß-Umstadt nochmals auf 18:20, doch die Hanauer ließen sich den verdienten Erfolg nun nicht mehr nehmen. Bergold war mit acht Treffern der erfolgreichste Torschütze der Gäste, wobei er sieben seiner Tore in der zweiten Hälfte warf.

Spielfilm: 1:3 (9.), 2:6 (17.); 4:9 (21.), 5:11 (24.), 7:12 - 10:12 (32.), 10:13 (33.), 14:13 (37.), 16:16 (44.), 16:20 (49.), 18:20 (51.), 18:22 (56.), 22:26

Zeitstrafen: 3:6 - 7m: 3/3 - 1/2

HSG Hanau: Adanir, Schermuly; Schaeffter, Strohl, Werner (2), Appel, Bergold (8), Brüggemann (3), Reuter (2), Pillmann (3), Best (6), Geist (1), Christoffel (1/1), Ruppert J leo

Quelle: op-online.de