Meister aus eigener Kraft

Rodgau - Wahrlich keine einfache Saison haben die Fußballerinnen des JSK Rodgau hinter sich. Dennoch steht am Ende der Titel in der Kreisoberliga Frankfurt und der Aufstieg in die Gruppenliga Frankfurt. Von Lars Herd

Trotz der Meisterschaft hatte der JSK mit einigen Problemen zu kämpfen. „Es war eine schwierige Saison“, sagt Trainer Oliver Will. Gerade personell hatte der JSK einige Hürden zu überwinden – trotz eines breiten Kaders. „Wir mussten unsere Aufstellung oft durcheinander würfeln“, sagt Will. 20 Spielerinnen kamen in den 20 Spielen zum Einsatz. Die meisten Spiele absolvierten Isabell Nolden und Vanessa Balasoiu, die aber auch je fünfmal fehlten. Nur neun Spielerinnen haben mehr als die Hälfte der Begegnungen bestritten.

Trotzdem reichte es zur Meisterschaft, denn so kam eine der Stärken zur Geltung. „Die Mädels haben Ausfälle immer gut aufgefangen“, betont Will, „außerdem haben wir unser Spiel nicht auf eine Spielerin ausgerichtet, wir hatten viele verschiedene Torschützen.“ Zehn insgesamt. Ein weiteres Plus waren die starken Leistungen in den entscheidenden Spielen gegen die direkten Konkurrenten. „Gegen die starken Mannschaften haben wir eben die wichtigen Spiele gewonnen“, meint der Trainer. So auch beim 2:0 am vorletzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten SG Egelsbach, mit dem der Aufstieg perfekt gemacht wurde.

Zur neuen Saison zieht sich Will vom Trainerposten zurück, um sich voll auf seine Aufgaben als Abteilungsleiter zu konzentrieren. Als neuer Coach wurde Bernd Fugger verpflichtet. „Seine Tochter spielt bei uns in der U10. Er lebt seit zwei, drei Jahren in Rodgau, hat zuvor Männer- und Jugendteams im Raum Nürnberg trainiert und zuletzt als Co-Trainer unserer U16 in den Mädchen- und Frauenbereich reingeschnuppert“, erklärt Will, der auch in der Gruppenliga voll auf seine Meistermannschaft setzen will. „Wir haben beschlossen, nicht mehr um Spielerinnen von anderen Vereinen zu werben“, sagt Will, „wenn jemand kommt, schicken wir ihn natürlich nicht weg, aber aktiv suchen wir nicht nach Spielerinnen sondern setzen voll auf unsere eigenen.“ Hinzu kommen acht Spielerinnen aus der eigenen U16. „Seit einigen Jahren legen wir viel Wert auf die Jugendarbeit, jetzt ernten wir erstmals die Früchte.“ Die restlichen U16-Spielerinnen sollen ebenfalls Spielberechtigungen für den Damenbereich bekommen und in der neu gemeldeten zweiten Mannschaft spielen. Trainer und Betreuer im Damen- und Mädchenbereich werden noch gesucht.

Das Ziel in der neuen Runde ist der Klassenerhalt in der Gruppenliga. Und will warnt: „Die Spielvereinigung 03 Neu-Isenburg dürfte uns Warnung genug sein. Sie ist als Meister der vorigen Saison nur Vorletzter geworden in der Gruppenliga. Das zeigt, wie schwer es wird.“

Quelle: op-online.de