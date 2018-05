Meisterschaft vertagt

Offenthal - Begünstigt durch eine frühe Rote Karte für den Gegner fegt der SC Hessen Dreieich in der Fußball-Hessenliga Rot-Weiß Hadamar mit 7:1 (3:1) vom Platz.

Drei Spieltage vor Rundenende fehlt den Dreieichern noch ein Punkt zum Titelgewinn, da der Tabellenzweite TSV Lehnerz gegen Vellmar mit 5:1 gewonnen hat. Seinen ersten Matchball hat der SC Hessen am Samstag in Alzenau.

„Wir hatten großen Respekt vor Hadamar, sind dennoch gut in das Spiel gekommen und hatten gleich zwei gute Möglichkeiten. So ein Spiel kann kippen, wenn du deine Tore nicht machst und das ist beinahe passiert. Wir waren unachtsam und haben zu Recht den Elfmeter gegen uns bekommen. Aber die Jungs haben immer wieder versucht, einen Gang höher zu schalten, wir hatten dann noch genug Möglichkeiten, weitere Tore zu erzielen“, sagte SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer und blickte voraus: „Wir brauchen aus drei Spielen noch einen Punkt und das ist, denke ich, machbar.“ Traurig war nach dem Spiel nur Dreieichs Loris Weiss, für den die Saison aufgrund einer Syndesmoseband-Verletzung vorzeitig beendet ist.

Die Gastgeber gingen in Offenthal zum vierten Mal hintereinander mit der gleichen Startelf ins Rennen und vergaben gleich zu Beginn durch Weiss (4./Lattenknaller) und Tino Lagator (6.) gute Chancen. Genau in diese Dreieicher Druckphase hinein setzte Hadamar den ersten Nadelstich. Nach feinem Pass in die Schnittstelle der Abwehr zögerte Pierre Kleinheider im Dreieicher Tor einen Augenblick zu lange und holte Stürmer Jann Bangert von den Beinen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Benjamin Kretschmer sicher (9.). Nur fünf Minuten später entschied Schiedsrichter Gahis Safi aus Erlensee erneut auf Strafstoß, dieses Mal auf der anderen Seite.

Der gefoulte Zubayr Amiri glich zum 1:1 aus. In der 18. Minute sah Hadamars Patrick Kuczok nach einer Notbremse gegen Lagator die Rote Karte, den fälligen Freistoß zimmerte Ljubisa Gavric aus knapp 30 Metern zum 2:1 ins Rot-Weiß-Tor. In Überzahl hatten die Dreieicher Spiel und Gegner sicher im Griff, Lagator erhöhte noch vor der Pause auf 3:1 (33.).

Die zweite Hälfte begann wesentlich verhaltener. Ein Abschluss durch Hadamars ehemaligen Seligenstädter Marius Löbig in der 57. Minute war die einzig erwähnenswerte Szene der ersten Viertelstunde. Dann steigerte sich Dreieich nochmals. Nach Gavric war in Denis Talijan auch der zweite Innenverteidiger mit einem Distanzschuss erfolgreich (66.), was Rudi Bommer besonders lobte: „Die haben einen brutalen Schuss am Leib und wenn sie dann den Oberkörper über den Ball bringen und solche Dinger abfackeln – das hat mich einfach gefreut.“ Mit dem 4:1 war die Partie entschieden, bei den Mittelhessen machten sich nun Auflösungserscheinungen bemerkbar. Gästespieler Mohamed Zouaoui verschätzte sich in der 71. Minute bei einer hohen Hereingabe, Marc Schnier stand goldrichtig und verwertete den Ball direkt. Zwei Minuten darauf vollendete Lagator einen Konter souverän zum 6:1, in der 83. erhöhte der eingewechselte Yves Böttler per Kopf nach Flanke von Alban Lekaj mit seinem 18. Saisontor (das dritte für den SC Hessen) sogar auf 7:1.

SC Hessen Dreieich: Kleinheider – Opper, Talijan, Gavric, Lekaj – Henrich, Alikhil – Amiri, A. Fließ (78. Reljic), Weiss (31. Schnier) – Lagator (73. Böttler)

Rot-Weiß Hadamar: Strauch - Schraut (46. Winter), Kuczok, Sembene, Neugebauer, Zouaoui, Kretschmer, Bangert, Rücker (51. Löbig), Herdering, Zey (26. Kunisch)

Tore: 0:1 Kretschmer (9./FE), 1:1 Amiri (14./FE), 2:1 Gavric (19.), 3:1 Lagator (33.), 4:1 Talijan (66.), 5:1 Schnier (71.), 6:1 Lagator (73.), 7:1 Böttler (82.) - Schiedsrichter: Safi (Erlensee) – Zuschauer: 350 – Rote Karte: Kuczok (Hadamar, 18., Notbremse) - leo

