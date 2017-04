Meisterteam strebt nach perfekter Saison

Babenhausen - Zwei Spieltage stehen in der Handball-Bezirksliga A Odenwald/Spessart noch an. Die wichtigste Entscheidung ist bereits gefallen. Rot-Weiß Babenhausen II ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Von Lars Herd

Bisher sind 24 von 26 Spieltagen gespielt. Als einziges Team der Liga ist die SG Rot-Weiß Babenhausen II noch ohne Punktverlust. Am 23. Spieltag feierten die Löwen nach einem 41:27 gegen den damaligen Tabellenzweiten MSG Groß-Zimmern/Dieburg II die vorzeitige Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksoberliga. „Wir haben viele Spieler, die schon in der ersten Mannschaft gespielt haben, jetzt aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr dort spielen können“, erklärte Trainer Timo Braun, „mit diesem Kader war es unser Ziel, die Meisterschaft zu holen.“ Als größten Trumpf im Aufstiegsrennen nennt der Erfolgstrainer gerade die Erfahrung seiner Spieler: „Einige von ihnen haben ja schon in der Ober-, Landes- oder dritten Liga gespielt.“ Zudem habe die Physis auch in einigen Spielen den Unterschied gemacht.

Braun war einst selbst Torhüter der ersten Mannschaft, vor zwei Jahren beendete er sein Spielerdasein allerdings verletzungsbedingt. Vor der vergangenen Saison übernahm Braun die Babenhausener Reserve als Trainer, nun gelang ihm im zweiten Jahr der Aufstieg und die Meisterschaft. Aushilfsweise sprang er außerdem im Tor ein, wenn ihm kein Keeper zur Verfügung stand. „Zwei oder drei Spiele habe ich gemacht. Aber eben nur, wenn kein Torhüter da war“, sagte der 34-Jährige.

Doch damit, dass die Mannschaft so dominant auftritt, hatte niemand gerechnet. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 48 von 48 möglichen Punkten, 869 erzielte Treffer, nur 553 Gegentore – alles Ligabestwerte. Betrachtet man die Zahlen, ergibt sich ein Schnitt von 36,21 Toren und 23,04 Gegentoren pro Spiel. „Die meisten Spiele haben wir dominiert. Die Jungs haben sich nie gehen lassen“, lobt Braun sein Team, „damit haben sie mir die Arbeit auch wirklich einfach gemacht.“ Teils feierten die Löwen noch deutlichere Siege als im entscheidenden Spiel gegen Groß-Zimmern/Dieburg. Bemerkenswert war unter anderem der mit 51:18 höchste Heimerfolg gegen die TG Hörstein, nicht minder klar war das 51:19 beim TV Glattbach II, der höchste Auswärtssieg der Saison.

Für die kommende Saison in der Bezirksoberliga ist zunächst der Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. „Dafür sollte unsere Leistung auf jeden Fall reichen“, strebt Babenhausens Coach eine „anständige Saison“ an. Jedenfalls hat er keine Bedenken, das Ziel nicht zu erreichen. „Die Mannschaft ist stark genug fürs Tabellenmittelfeld“, sagte Braun. Jedoch steht noch nicht fest, mit welchem Personal er in die neue Saison starten kann. „Natürlich kommt es darauf an, wie sich die Situation in der ersten Mannschaft entwickelt. Vielleicht bekommen wir ja noch den einen oder anderen Spieler runter“, so der Coach.

Das Meisterteam: Kai Boneberger, Lukas Dahn, Franko Domic, Denis Machado, Jonas Kämmerer, Simon Schwarzkopf, Hendrik Stoffel, Sascha Weber, Jakob Stoffel, Nico Galitz, Markus Dobler, Marvin Meinl, Mitch Maloul, Bastian Thierolf, Sascah Göbel, Steffen Siebenschuh, Rafael Beckert

Quelle: op-online.de