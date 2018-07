Mesic trifft und fliegt vom Platz

Rödermark - Am dritten Spieltag des Rödermark-Fußball-Turnieres trennten sich die SG Nieder-Roden und die TSG Messel in einem unterhaltsamen Spiel 3:3 (0:1). Nieder-Roden geriet durch einen individuellen Fehler in Rückstand.

Messels Adrian Dehmer traf nach der Pause auch ins eigene Tor. Nieder-Roden setzte sich auf 3:1 ab, kassierte aber noch den Ausgleich. Tore: 0:1 Dehmer (23.), 1:1 Eigentor Dehmer (50.), 2:1 Friedrichs (52.), 3:1 Mesic (53.), 3:2 Fabian Galinski (55.), 3:3 Nostadt (57.) - Gelb-Rot: Mesic (70./Nieder-Roden) Tabelle: 1. Germania Ober-Roden 1 3:2 3 2. TSG Messel 2 4:4 2 3. SG Nieder-Roden 1 3:3 1 4. TS Ober-Roden 1 1:1 1 5. Viktoria Urberach 1 2:3 0 Heute spielen: SG Nieder-Roden - Germania Ober-Roden (19 Uhr) Kreisliga-Turnier V. Urberach II - G. Ober-Roden III 4:0 Tore: 1:0 Schröter (21.), 2:0 Wehner (31.), 3:0 Deak (43.), 4:0 Kudernak (46.) TS Ober-Roden II - KSV Urberach 4:3 Tore: 1:0 Wunderlin (26.), 2:0 Reeh (28.), 2:1 De Bernardo (41.), 2:2 Zeitler (45.), 3:2 Lippert (61.), 4:2 Scharf (63.), 4:3 Parmaksiz (72., FE) KSV Urberach - G. Ober-Roden II 1:5 Tore: 1:0 Sogan (16., FE), 1:1 Beutin (20.), 1:2 Schale (32.), 1:3, 1:4 Beutin (33., 63./(FE), 1:5 Ayk Sahinyan (67.) 1. Germania Ober-Roden II 2 10:3 6 2. TS Ober-Roden II 2 9:3 6 3. Viktoria Urberach II 2 4:5 3 4. KSV Urberach 2 4:9 0 5. Germania Ober-Roden III 2 2:9 0 Am Dienstag spielen: V. Urberach II - Germ. Ober-Roden II (17.45 Uhr) - ey Quelle: op-online.de