Milner entscheidet Gipfeltreffen

Hier wird die Rodgauerin Aileen Milner (schwarzes Trikot) von der Hanauerin Vanessa Pape (Nummer zwei) gestoppt, doch in der Endphase sorgte sie mit zwei Toren in Folge dafür, dass sich ihr Team im Spitzenspiel der Bezirksoberliga durchsetzte. - Foto: Scheiber

Offenbach - Neunter Sieg im neunten Spiel: Die HSG Rodgau Nieder-Roden II ist in der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau das Maß der Dinge. Auch im Topspiel bei Verfolger HSG Hanau behielt der Tabellenführer die Oberhand, wenn auch nur knapp.

Neuer Tabellenvierter ist die HSG Preagberg nach ihrem Heimsieg gegen die SG Hainburg. Im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte die SG Dietesheim/Mühlheim einen wichtigen Erfolg gegen den TV Altenhaßlau.

SG Dietesheim/Mühlheim – TV Altenhaßlau 29:20 (13:9). Mit solider Torwartleistung, Tempospiel und guter Chancenverwertung sicherte sich die SG Dietesheim/Mühlheim in den ersten Spielminuten eine Führung. Bis zur Halbzeitpause kämpfte sich Altenhaßlau aber bis auf 9:13 heran. In der zweiten Hälfte gelang es der SG, den Vorsprung auszubauen. Mit Teamgeist sowie der richtigen kämpferischen Einstellung wurde letztlich der Sieg eingefahren.

HSG Hanau – HSG Rodgau Nieder Roden II 19:20 (11:8). Dirk Bade war trotz der Niederlage voll des Lobes. „Eine top erste Halbzeit, taktisch erstklassig. Nach der Pause haben wir jedoch innerhalb weniger Minuten vier Tore bekommen. Wir ließen zu viele Siebenmeter und Torchancen aus. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber es war ein echtes Topspiel, das sehr fair verlief und Spaß machte“, resümierte Hanaus Trainer. Nervös und mit einigen technischen Fehlern startete Rodgau in die Partie und lag zur Halbzeit in Rückstand. In Hälfte zwei kämpften sich die Gäste zurück. Mit der richtigen Motivation und der letzten Kraft schafften sie die Wende. Matchwinnerin war Aileen Milner, die beim Stand von 18:18 zwei Tore in Folge erzielte und so für die Entscheidung sorgte.

HSG Preagberg – SG Hainburg 26:17 (12:5). Die HSG Preagberg bewies erneut ihr Können und gewann deutlich. „Wir haben grausam gespielt. Es war als Trainer schlimm anzuschauen, dass das Konzept nicht umgesetzt wurde“, zeigte sich der Hainburger Trainer Jürgen Rotter nach der Partie sichtlich enttäuscht. „Was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht auf die Platte gebracht. Nur unsere Abwehr stimmte in den ersten 20 Minuten. Schade, ein hochverdienter Sieg für Preagberg.“ - sij

