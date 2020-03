„Mit fast 50 Jahren kann man ja mal stürmen“

Offenbach – Kuriose Fußballtage für Frank Läpple: Der Vorstand von Teutonia Hausen hatte ihm am Donnerstagabend mitgeteilt, dass er nicht länger Trainer der Reserve in der Fußball-Kreisliga B sei, was er nicht so recht verstehen kann und ihm daher „schon ein bisschen weh tut“. VON HOLGER APPEL

Bei der SG Rosenhöhe, wo der 49-jährige Läpple ab und zu in der dritten Mannschaft oder bei den Alten Herren kickt, fehlten am Sonntag Spieler fürs Derby in der A-Liga gegen den BSC 99 Offenbach. Und da Läpple, seit mehr als fünf Jahren SGR-Mitglied, nach seinem Aus in Hausen einen freien Sonntag hatte, sagte er zu. Als Einwechselspieler traf er mit dem ersten Ballkontakt zum 5:2 gegen den BSC 99, für den er 23 Jahre gespielt und den er einst trainiert hatte.

„Ich war immer Verteidiger und habe mich gewundert, dass der Trainer mich in den Angriff geschickt hat. Aber jetzt muss ich sagen: eine gute Idee. Mit fast 50 Jahren kann man ja mal Stürmer spielen“, scherzt Läpple.

Vergangene Woche hatte er noch in unserer Zeitung den Artikel übers wohl letzte Derby zwischen den alten Rivalen vor der Fusion gelesen. „Ich finde, die Vorstände machen das richtig. Zu meiner aktiven Zeit war das noch ein bisschen wie Schalke und Dortmund. Aber das ist längst vorbei. Es fehlen überall Helfer und Ehrenamtler. Wenn man eine gewisse Mitgliederzahl hat, kann man Kräfte besser bündeln, sich eventuell auch eine Vollzeitkraft leisten. Stabilität ist dann gewährleistet“, sagt Läpple. Er sei ja ein „bisschen Vorreiter“ gewesen, habe schon als Trainer kein Problem gehabt, vom BSC 99 zur SG Rosenhöhe II zu wechseln.

Sein Sohn Nico (24) spielte schon in der Jugend bei der SG Rosenhöhe, hütet nun das Tor des Gruppenligisten. Und was macht Vater Frank am nächsten Wochenende? „Keine Ahnung. Vielleicht spiele ich wieder in der zweiten oder in der dritten Mannschaft. Wo ich halt gebraucht werde“, sagt er lachend. Wer mit dem ersten Ballkontakt ins Tor trifft, wird vermutlich überall gebraucht.

