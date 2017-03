Mokhtari auch mit 38 noch Fixpunkt

Dreieich - 20 Spiele in der Bundesliga, 152 in der zweiten, 24 Länderspiele für Marokko: Youssef Mokhtari hat in seiner Fußballkarriere schon einiges erlebt. Doch auch mit 38 Jahren soll es das noch nicht gewesen sein. Von Daniel Schmitt

Er strebt mit dem SC Hessen Dreieich den Aufstieg in die Regionalliga Südwest an.

Vergangene Woche steht es 0:0 zwischen dem SC Hessen Dreieich und dem SV Steinbach. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte kommt der Ball hoch in den Strafraum der Gäste geflogen, Dreieichs Youssef Mokhtari steigt in die Luft und gewinnt mit vollem Körpereinsatz das Kopfballduell. Sein Ball kommt am langen Pfosten wieder runter, wo Loris Weiss zum Führungstreffer für den SC Hessen abstaubt. Anschließend suchen die Mitspieler beim Jubeln nicht etwa den Torschützen, sondern versammeln sich um Mokhtari. Ein Bild mit Symbolcharakter.

Denn auch mit seinen 38 Jahren ist der ehemalige Profi noch immer ein Fixpunkt im Spiel des Hessenliga-Tabellenführers. „Ich bin der verlängerte Arm von Trainer Rudi Bommer“, sagt Mokhtari, „auf und neben dem Platz.“ Überraschend ist diese Aussage nicht, kennen sich Bommer und Mokhtari doch schon seit vielen Jahren. Gemeinsame Profizeiten bei Wacker Burghausen, dem MSV Duisburg sowie später bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg und nun in Dreieich schafften gegenseitiges Vertrauen. „Wenn wir zusammengearbeitet haben, war es immer erfolgreich“, sagt Mokhtari. Und so soll es natürlich auch in Zukunft bleiben.

Mit neun Punkten Vorsprung geht der SC Hessen in vorentscheidende Wochen. Am Samstag (15 Uhr) gastieren die Bommer-Schützlinge beim Tabellenzweiten Eintracht Stadtallendorf, in der kommenden Woche erwartet der Spitzenreiter den Dritten Rot-Weiss Frankfurt. „Auch wenn nach diesen Begegnungen noch nichts endgültig entschieden sein wird“, sagt Mokhtari, „sind es natürlich Spiele, in denen wir die Weichen für den Aufstieg stellen können.“

Von diesem ist der Linksfuß unabhängig von den Ergebnissen in den Topspielen überzeugt. „Wir können uns eigentlich nur selbst schlagen. Wenn wir unser Maximum auf den Platz kriegen, dann sind wir schwer zu bezwingen“, sagt der Ex-Profi, der seinen Teil zum Erfolg beiträgt. Vier Tore in 16 Einsätze stehen für den erfahrensten Dreieicher Spieler zu Buche. Musste Mokhtari in der Hinrunde noch ab und an von der Bank aus zuschauen, ist er zurzeit kaum aus der Startelf wegzudenken.

Als sogenannter „Achter“ stößt er – wie beim wichtigen 1:0 gegen Steinbach – mal bis ganz in die Spitze vor, mal holt er sich die Bälle aber auch direkt am eigenen Strafraum von den Abwehrspielern ab. Läuferische Defizite sind trotz eines leichten Bäuchleins unter dem Trikot kaum auszumachen. Und Freistöße bleiben auch im vergleichsweise hohen Fußballeralter eine der großen Stärken des Marokkaners. „Ich denke, meine Leistung stimmt. Noch kann ich den Platz hoch und runter marschieren“, sagt Mokhtari und denkt deshalb auch noch nicht an ein Karriereende.

Ob die Zukunft des 38-Jährigen bei einem Aufstieg in die Regionalliga weiter in Dreieich liegt, ist noch nicht geklärt. „Die Gespräche laufen“, sagt Mokhtari, der zurzeit auch einen Trainerschein macht, „aber so lange mich die Füße noch tragen, will ich auf jeden Fall weiter Fußball spielen.“

