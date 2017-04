Mit Muca-Tor ins Finale

NEU-ISENBURG - Das Finale der beiden besten Mannschaften des Offenbacher Fußball-Kreispokals ist perfekt. Mit 1:0 (1:0) setzte sich der Hessenliga-Tabellenführer SC Hessen Dreieich im Westderby beim Verbandsliga-Spitzenreiter Spvgg.

03 Neu-Isenburg durch und trifft im Endspiel auf die Sportfreunde Seligenstadt.

Mehr als 700 Zuschauer sahen eine sehr engagierte Neu-Isenburger Mannschaft, die mehr Spielanteile und Torchancen hatte. Doch den entscheidenden Treffer erzielte der Hessenligist. Bereits in der zehnten Minute traf Blerton Muca mit einem abgefälschten Freistoß. Im Laufe der Spielzeit wurden die Gastgeber immer besser, versäumten es jedoch, den Ausgleich zu erzielen. Selbst in der Schlussphase hatten die eingewechselten Manuel Profumo und Johannes Günther den Ausgleich auf dem Fuß.

„Solche Spiele sind oftmals zäh“, sagte SC-Hessen-Coach Rudi Bommer: „Ich habe den einen oder anderen Akteur aus der zweiten Reihe eingesetzt, denen hat die Spielpraxis etwas gefehlt.“ Zu erkennen war das für Bommer bei einigen Fehlpässen seiner Mannschaft. „Aber die Meisterschaft hat absoluten Vorrang für uns“, betonte er, „daher war für einige Spieler eine Pause wichtig.“

Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft, aber gleichzeitig auch etwas traurig, dass es nicht zum Ausgleich und zur Verlängerung gereicht hat, war Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann. „Wir wollten den Favoriten ärgern, das ist uns auch gelungen. Das Team hat mit viel Leidenschaft gekämpft und gegen den hohen Favoriten die Begegnung ausgeglichen gestaltet. An diese Leistung müssen wir in den nächsten Spielen in der Verbandsliga weiter anknüpfen.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Rudolf; Nedwied, Betz, Bickel, Weiland, Atzberger, Horn, Tariq, Albert, Sachs, M. Buschmann (Büttner, Profumo, Günther)

SC Hessen Dreieich: Jivan; Hohl, Gavric, Di Maria, Damm, Klein, Dudda, Schneider, Eren, Lagator, Muca (Amani, Talijan, Weiss)

Tor: 0:1 Muca (10.) J rjr

Quelle: op-online.de