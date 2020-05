Bataineh nach Trennung „geschockt“: Ex-Spieler Benni Braus kehrt als Trainer zurück

Neu in Mühlheim: Trainer Benjamin Braus (links) und Christopher Reinhard

Überraschender Trainerwechsel bei Fußball-Kreisoberligist KV Mühlheim: Der Verein hat sich von seinem bisherigen Coach Marco Bataineh getrennt und bereits einen Nachfolger präsentiert.

Mühlheim – „Ich habe eine Info bekommen, ob wir telefonieren können. Bei diesem Gespräch wurde mir von Salvatore Civale mitgeteilt, dass der Verein sich auf der Trainerposition anders entschieden hat und ich entlassen sei“, berichtet Bataineh.

„Es gab stets Meinungsverschiedenheiten“, sagt Salvatore Civale von Mühlheims Sportlicher Führung. „Wir hatten die Chance, den ehemaligen Mühlheimer Benni Braus als Spielertrainer zu bekommen, und mussten uns schließlich entscheiden.“ Laut Civale hat sich der fünfköpfige Vorstand unter der Leitung des Vorsitzenden Michael Michalke gemeinsam auf Braus verständigt. „Zusammen mit unseren Gönnern wollen wir mit Braus und einigen Zugängen in der nächsten Saison um die Meisterschaft mitspielen und in die Gruppenliga aufsteigen,“ legt Civale hohe Ziele für seine Mannschaft an.

Erst in der Winterpause hatten die Mühlheimer Bataineh verpflichtet. Zunächst sollte der Klassenerhalt in diesem Frühjahr gesichert werden, dann wollte man vorne mitspielen. „Ich habe für dieses Ziel schon eine ganze Reihe von Gesprächen mit potentiellen Zugängen geführt, Salvatore Civale und ich hatten uns auch zuletzt noch regelmäßig ausgetauscht“, so Bataineh. Er hat das plötzliche Aus zwar akzeptiert, war aber zunächst „geschockt“. Denn: „In der Winterpause habe ich auf meiner ersten Trainerstation im Seniorenbereich 14 neue Spieler integriert, ein Hallenturnier gewonnen und auch im einzigen Punktspiel beim 3:0 gegen Bieber eine starke Teamleistung gesehen.“

Doch Bataineh hat eigener Aussage zufolge auch den Ärger einiger Verantwortlichen auf sich gezogen. „Ich habe den Kapitän von der Mannschaft wählen lassen und ihn nicht bestimmt“, führt Bataineh einen dieser Punkte an. „Und ich habe mir nicht in die Aufstellung reinreden lassen, obwohl es versucht wurde.“ Bataineh sprach davon, dass er nach dem einzigen Punktspiel 2020 sogar seinen Rücktritt angeboten habe. „Doch der Verein hatte mich gebeten, weiterzumachen.“ An dem Erfolg seiner Arbeit lässt Bataineh keinen Zweifel: „Ich habe das Team zu einer Mannschaft geformt.“

Mit dem 26-jährigen Braus kehrt ein Mühlheimer in seine Heimatstadt zurück. „Ich habe bei Kickers Viktoria als kleiner Bub das Kicken angefangen“, erinnert sich Braus, der als Jugendlicher anschließend zu Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt wechselte. Die Saison 18/19 spielte er zur Hälfte beim Verbandsligisten SC 1960 Hanau, kam für ein Relegationsspiel zum KV Mühlheim zurück und spielte in der vergangenen Saison beim Darmstädter Gruppenligisten SG Langstadt/Babenhausen. „Ich freue mich schon auf meine neue Aufgabe“, blickt der dreifache Familienvater nach vorne. Auch der Erfolgsdruck vom Vorstand schreckt ihn nicht ab. „Mit unserer Mannschaft können wir auf jeden Fall in der Spitzengruppe mitspielen.“

Dankbar ist Braus auch den beiden Gönnern der Kickers, Lino Di Dato und Luigi Fraschini. „Sie wollen den Verein wieder zu altem Glanz bringen.“ Braus hat auch schon die Namen zweier Verstärkungen verkündet. Vom VfB Offenbach wechselt Ex-Profi Christopher Reinhard nach Mühlheim und von den Sportfreunden Seligenstadt kommt Marvin Leppin zum Sportzentrum an der Anton-Dey-Straße.

VON ROLF JOACHIM REBELL

Quelle: op-online.de