MSG gewinnt gegen Rodenstein

Dieburg - Die Handballer der MSG Groß-Zimmern/Dieburg zeigten in der Bezirksoberliga Odenwald/Spessart beim 37:30-Sieg gegen den Tabellenführer HSG Rodenstein eine überragende Leistung.

MSG Groß-Zimmern/Dieburg - HSG Rodenstein 37:30 (18:18)

Thomas Müller ist seit 2013 Trainer der Männerspielgemeinschaft aus Groß-Zimmern und Dieburg. Der Auftritt gegen den souveränen Tabellenführer, der zuvor erst eine Saisonniederlage kassiert hatte, sei die stärkste Leistung in seiner Amtszeit gewesen, freute sich Müller. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, so der Trainer des neuen Tabellenzweiten. Torhüter Thore Zentner, Robin Göbel (11 Tore) und Robert Sinitzki (10) stachen aus dem starken Team noch einmal heraus. „Das war ein tolles Handballspiel, der Gegner hat sich mit allem gewehrt, was er hat“, resümierte Müller begeistert. Dennoch behielten die Gastgeber die Nerven und zeigten eine konstant starke Leistung. Beim 32:24 nach 48 Minuten war eine Vorentscheidung gefallen.

Spielfilm: 3:5 (8.), 4:7 (10.), 7:7 (12.), 9:8 (15.), 13:11 (20.), 17:14 (26.), 17:18 - 18:18 - 21:18 (35.), 25:20 (40.), 25:22 (43.), 32:24 (48.), 33:28 (55.), 34:30 (57.) - 37:30

Siebenmeter: 7/4 - 7/5 - Zeitstrafen: 4:6

MSG Groß-Zimmern/Dieburg: Zentner, Klarner, Sinitzki (10), R. Göbel (11/3), Wilde (3), Hohlmann (3), Ch. Göbel (3/1), Pullmann (3), Moya (3), Appel (1), Römer, Hopf, Grossmann

HSG Eppertshausen/Münster - MSG Odenwald 23:39 (9:18)

„Wir sind ordentlich abgewatscht worden. Das war ein blutleerer Auftritt, keine Emotionen, kein Kampfgeist“, war HSG-Spielertrainer Benjamin Uhrig, mit acht Treffern erfolgreichster Werfer seines Teams, nach der klaren Niederlage gegen seinen Ex-Verein enttäuscht. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. (ey)

Siebenmeter: 7/7 - 5/4 - Zeitstrafen: 0:1

HSG Eppertshausen/Münster: Wendling, Kaufmann, Waldmann, S. Kreher (1), Sauerwein (6), Ries (2), Walter, C. Kreher (3), C. Ries (3), Stegmann, Uhrig (8), Westmeier

Archivbilder:

Bilder: Groß-Zimmern/Dieburg siegt gegen Eppertshausen/Münster Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa