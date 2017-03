Münster verschießt drei Elfer

Münster - Das Viertelfinalspiel des Dieburger Fußball-Kreispokals zwischen Gruppenligist SV Münster und Hessenliga-Schlusslicht Viktoria Urberach wurde zu einem Krimi. Letztlich setzte sich Urberach mit 5:4 (2:2, 1:1) nach Elfmeterschießen durch.

Die Münsterer verschossen drei Elfmeter. „In der zweiten Hälfte hat das Spiel an Fahrt aufgenommen, mit Chancen auf beiden Seiten. Letztlich war der Hessenligist etwas cleverer“, sagte Münsters Sportlicher Leiter Marcel Hausmann.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase bekam Urberach langsam leichtes Oberwasser. Die besten Chancen auf dem Münsterer Kunstrasen hatten Giuseppe Serra und Julian Ludwig, sie schossen aber knapp über das Münsterer Tor.

Auch nach der Pause hatte Urberach ein leichtes Chancenplus. Der Urberacher Mark Dillmann und Münsters Mark Braun (64.) trafen den Pfosten.

In der 74. Minute ging Urberach in Führung. Der eingewechselte Patryk Czerwinski verwandelte einen Foulelfmeter. Die Münsterer gaben sich aber nicht geschlagen, Martyn Turkowicz glich sechs Minuten später aus.

In der Verlängerung ging Urberach in der 105. Minute durch Giuseppe Serra, der im Nachschuss traf, 2:1 in Führung. Doch Turkowicz glich erneut aus (115.).

Im Elfmeterschießen sicherte Viktoria-Keeper Dennis Weinreich seiner Mannschaft mit den gehaltenen Elfmetern von Mark Braun und Tugay Barak den Halbfinaleinzug, außerdem schoss Torhüter Marco Zeiger drüber. Bei Urberach verschoss nur Giuseppe Serra.

SV Münster: Zeiger - Seib, Gueney, Barak, Deumlich (46. Naim), Braun, Lauckhardt (112. Hansen), Lampevski, Grimm, Owusu (59. Schrom), Turkowicz

Viktoria Urberach: Weinreich - Wolf, Ludwig, Serra, Özgün, Niegisch, Alempic, Purcell, Schumacher, Yildirim, Dillmann (Czerwinski, Schneider)

Tore: 0:1 Czerwinski (74./FE), 1:1 Turkowicz (80.), 1:2 Serra (105.), 2:2 Turkowicz (115.) - Elfmeterschießen: 3:2 Turkowicz, 3:3 Niegisch, Weinreich hält Schuss von Braun, 3:4 Ludwig, 4:4 Lampevski, 4:5 Wolf, Zeiger schießt drüber, Serra schießt drüber, Weinreich hält Schuss von Barak J ey

