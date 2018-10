Nach 0:9-Pleite besteht bei 03ern Gesprächsbedarf

Hadamar - Beim Fußball-Hessenligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg rumort es. Und das nicht erst seit der 0:9 (0:4)-Klatsche bei Rot-Weiß Hadamar. Der Verein will sich unter der Woche äußern, kündigt Gespräche und Veränderungen an.

Bereits im Vorfeld der Partie bei den Rot-Weißen zeigten sich einige Spieler mit der derzeitigen Situation unzufrieden. Das übertrug sich auf die komplette Mannschaft – und das zeigte sich dann auf dem Platz in Hadamar. „Wir werden zu Wochenbeginn Gespräche führen und dann wird es Veränderungen geben“, kündigte Neu-Isenburgs Sportlicher Leiter Nick Janovsky an. „Wir stehen aber auf jeden Fall hinter dem Trainer.“ Der ist in Neu-Isenburg unumstritten – und auch schon bereits seit 16 Jahren im Amt.

Peter Hoffmann blickte nach dem Debakel rein auf das Sportliche: „Das waren nicht die 03er, wie man sie kennt. Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen. Für mich als Trainer war das sehr peinlich, das war für die Mannschaft ein sehr trauriger Moment.“ Mit Janovsky stimmte er überein: „Wenn wir uns nicht 100 Prozent auf das Spiel fokussieren, haben wir in der Hessenliga keine Chance.“

In Hadamar schienen sich die 03er - bei denen Stammspieler wie Patrick Albert und Mario Rhein auf der Bank saßen und der junge Robert Metzler erstmals in dieser Saison von Beginn an auflief – auf alles mögliche zu konzentrieren, nur nicht auf das Wesentliche, den Fußball. Bereits nach sechs Minuten schenkte der ehemalige Dreieicher Yves Böttler den 03ern das 1:0 ein. Nach 13 Minuten erhöhten die Gastgeber auf 2:0, zur Pause war die Partie beim Stande von 4:0 entschieden. Böttler traf insgesamt viermal, auch der ehemalige Offenbacher und Seligenstädter Marius Löbig trug sich einmal in die Torschützenliste ein. „Die Spieler haben nicht nur die Mannschaft, den Verein, den Trainer und die Betreuer, sondern auch sich selbst blamiert. Was in Hadamar passiert ist, ist eine Frechheit“, bedauerte Janovsky den Auftritt der Spielvereinigung, die mit Blick auf die vielen guten Chancen der Hausherren auch locker zweistellig hätte verlieren können.

RW Hadamar: Strauch; Kuczok, Dimter, Schraut, M. Neugebauer (72. S. Neugebauer), Kröner, Rücker, Löbig (74. M. Neugebauer), Herdering, Bangert (58. Zey), Böttler

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Betz, Kohl, Kamikawa, Cichutek (46. Sachs), Metzler (56. Günther), Schellhorn, Letellier, Wolfarth, Djordjevic, McCrary

Tore: 1:0 Böttler (6.), 2:0 Kuczok (13.), 3:0 Rücker (30.), 4:0 Böttler (41.), 5:0 Herdering (48.), 6:0 Löbig (68.), 7:0 Böttler (75.), 8:0 S. Neugebauer (76.), 9:0 Böttler (82.) - Schiedsrichter: Kaufmann (Nierstein) – Zuschauer: 280 J leo

Quelle: op-online.de