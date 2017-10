Nach 36:35 fröhliche Heimfahrt

Vellmar - Nach einer furiosen Aufholjagd zu Beginn der zweiten Hälfte gewannen die Handballer der SG Rot-Weiß Babenhausen beim TSV Vellmar mit 36:35 (15:20) und blieben damit auch in der dritten Partie in der Oberliga Hessen ungeschlagen.

Mit dem Erfolg in Nordhessen bauten die „Löwen“ ihre Erfolgsbilanz auf 5:1 Punkte aus – und übernahmen die Tabellenführung. „Unser eigentliches Ziel war eine wunderschöne Heimfahrt“, schmunzelte Rot-Weiß-Trainer Oliver Schulz. Und die hatten die Babenhausener nach dem knappen Erfolg auch.

„Unsere Maßgabe war, die Partie so lange wie möglich offen zu halten und dann unsere eventuelle Chance zu nutzen“, erklärte Schulz. Die erste Hälfte verlief lange ausgeglichen, doch dann hatten die Gäste eine kleine Schwächephase im Überzahlspiel. Das nutzte Vellmar und ging bis zur Pause mit 20:15 in Führung. Nach dem Wechsel bauten die Nordhessen den Vorsprung auf 23:17 aus, doch dann zeigten die „Löwen“ ihre Zähne. „Die Kleinigkeiten, die in der ersten Hälfte nicht so gut waren, haben wir abgestellt. Trotz der 35 Gegentore haben wir eine gute Abwehrleistung gezeigt, da war einer für den anderen da. Jeder Spieler hat sich gut eingebracht.“ Schulz vertraut seinem Kader, baute die Startformation im Vergleich zu den vorangegangenen beiden Partien ein wenig um, der Erfolg gab ihm recht. „Yoshihiro Horikawa kam zum Beispiel nur für zwei Angriffe auf das Feld und hat ein Tor geworfen. Insgesamt war das ein Sieg der Moral, ich ziehe den Hut vor dem Team.“

Spielfilm: 4:4 (7.), 6:8 (11.), 10:11 (16.), 13:11 (20.), 17:14 (25.), 20:14 (30.), 20:15 - 23:17 (34.), 23:23 (41.), 27:25 (45.), 27:28 (47.), 32:32 (54.), 32:34 (55.), 34:36 (60.), 35:36

Zeitstrafen: 5:2 - 7m: 8/10 - 5/5

SG Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Drews (3), Brandt (6), Horikawa (1), Grimm (2), Kirchherr (1), Hollnack (1), Raschke (1), Lehmberg (1), Mann (1), Ratley, Eisenhuth (10/5), Mehrpahl (9) - leo

Quelle: op-online.de