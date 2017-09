Nach 1:0 legt Restalkohol Lämmerspieler lahm - 1:3

Offenbach - Mit dem 6:3 bei der TuS Froschhausen feierte Teutonia Hausen in der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 2 den achten Sieg hintereinander und führt weiter souverän die Tabelle an.

Espanol Offenbach setzte sich im Kellerduell bei Kickers Obertshausen II mit 3:1 durch und zog mit dem ersten Saisonsieg in der Tabelle an den Kickers vorbei.

TuS Froschhausen - Teutonia Hausen 3:6 (0:4). „In der ersten Hälfte haben wir viermal das gleiche Tor bekommen. Es war immer nach dem gleichen Strickmuster: Flanke von der Seite in die Mitte, Tor“, sagte TuS-Trainer Thomas Hantzsche. Die Teutonia war damit sehr effektiv, machte aus vier Chancen vier Tore. „Nach der Pause haben wir dann gut dagegengehalten, aber das war bei den vielen Gegentoren schon zu spät, wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren“, führte Hantzsche aus.

Froschhausen: Arndt; Colucci, Kessler, Gerheim, Schönherr, Hark, Wolf, Krasnici, Lemens, Hansen, Heyny (Puci, Kloiber)

Teutonia: Köhl; Ahmetaj, Neuder, Kaiser, Müller, J. Blahut, Özdemir, D. Blahut, Düsgün, Ciesielski, Mandel (Teich, Schlesinger, Beqiraj)

Tore: 0:1, D. Blahut (10.), 0:2 Ahmetaj (28.), 0:3 D. Blahut (34.), 0:4, 0:5 Neuder (37., 51.), 1:5 Kloiber (57.), 1:6 D. Blahut (71.), 2:6, 3:6 Puci (76., 80./FE)

TSV Lämmerspiel - Spvgg. Hainstadt 1:3 (1:1). Stocksauer war TSV-Sprecher Reiner Nickel: „Wir hatten in Lämmerspiel Kerb. Da hat die halbe Mannschaft gefeiert und dann geht ihnen in der zweiten Hälfte die Luft aus, weil der Restalkohol zuschlägt. Sie haben sich verhalten wie eine Hobbytruppe. So geht das gar nicht.“ In der ersten Hälfte war es noch ein offener Schlagabtausch, doch nach dem Seitenwechsel ging nicht mehr viel auf Seiten der Gastgeber.

Lämmerspiel: Heiter; Roth, Schlageter, Schwan, Bormann, Butkus, Wenzel, Schräpel, Farugie, Martinko, Rugulies

Hainstadt: Crescimowa; Weiss, di Falco, Beck, Schmidt, Mandel, Koster, Trageser, Mailahn, Bayram, Pistritto

Tore: 1:0 Bukus (23.), 1:1, 1:2 Pistritto (59./FE, 70.), 1:3 Jung (89.)

Alemannia Klein-Auheim - SV Zellhausen 1:4 (0:1). „In der zweiten Hälfte hat Zellhausen jeden unserer Fehler gnadenlos ausgenutzt und in Tore umgesetzt“, sagte FCA-Sprecher Karl Schneider.

Klein-Auheim: Lüchtenborg; Löffler, Delarue, Horch, Demuth, Buchwalter, Mule, Schneider, Crass, Salg, Izairi (Aksit, Kontny, Izairi)

Zellhausen: Theuerkauf; Rückert, Winkler, Schliessmann, Hitzel, Amann, Ackermann, Striehl, Gardon, Klann, Köppler (Mailänder, Büttner, Simon)

Tore: 0:1 Gardon (3.), 0:2, 0:3 Ackermann (56., 67.), 0:4 Amann (79.), 1:4 Buchwalter (87.)

KV Mühlheim - Croatia Oberts-hausen 4:1 (2:0). In einem einseitigen Spiel setzte sich der Favorit durch. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten eigentlich viel höher gewinnen müssen“, sagte Mühlheims Sprecher Michael Michalke. Croatia gelang per Elfmeter der Ehrentreffer.

Mühlheim: Fetuqi; Strack, Michalke, Beer, Okoro, D. Di Rosa, Ercole, Lang, Nocerino, Zakaria, Capalbo (Giordano, G. Di Rosa)

Obertshausen: Mestrovic; Bucifal, Doksa, Radosic, A. Kovacevic, F. Kovacevic, Eric, Horvat, Konta, Dogolovic, Mihalic (Orlovic, Novokmet)

Tore: 1:0 Okoro (32.), 2:0 Nocerino (37.), 3:0 Strack (55.), 4:0 Okoro (73.), 4:1 Orlovic (85./FE)

SG Hainhausen - Sportfreunde Seligenstadt II 3:1 (1:1). „Seligenstadt hat es uns sehr schwer gemacht und hat immer gut dagegengehalten“, sagte Hainhausens Trainer Sebastian Schneeberger. In der zweiten Hälfte vergab die SGH leichtfertig Chancen zum deutlicheren Sieg.

Hainhausen: Schauk; Kühn, Wicke, Kafka, Kern, Langer, Dörfler, Peric, Darici, Llorente, Demel (Hofmeister)

Seligenstadt: Diel; Losiewicz, Zebi, Buchberger, Kaspar, Bohl, Glaser, M. Tauber, Beck, Kaden, Winkler

Tore: 1:0 Kern (3.), 1:1 Tauber (39.), 2:1 Llorente (60./FE), 3:1 Peric (85.)

TV Hausen - JSK Rodgau II 3:1 (1:0). Die Gastgeber hätten schon vor der Pause alles klar machen können. „Wir haben so viele Chancen liegengelassen bei dem Spiel auf ein Tor, und gegen Ende haben wir dann sogar noch um den Ausgleich gebettelt“, sagte TV-Trainer Ralf Halassek.

Hausen: Fach; Duvnjak, Mürell, Holzhacker, Kreim, Lopsang, Selmanovic, Köhler, Mafuefue, Hartherz, Lob (Ziegler, Göpfert, Rau)

Rodgau: Rode; Ahlheit, März, Caramat, Schäfer, Engelmohr, Saric, Barth, Kara, Murach, Müller (Alix, Göde, Stricker)

Tore: 1:0 Selmanovic (3.), 2:0 Kreim (76.), 3:0 Selmanovic (78.), 3:1 Kara (89.)

TSV Heusenstamm - Spvgg. Dietesheim II 1:9 (1:3). Schon in der ersten Hälfte dominierten die Dietesheimer. „Nach dem 4:1 sind wir dann total eingebrochen und Dietesheim hat nach Belieben getroffen“, sagte TSV-Spielausschuss Andreas Kahl.

Heusenstamm: Schlaud; Schmittinger, Lazar, Shoble, Knirsch, De Astis, M. Agnello, Vukelic, Korb, Fleckstein, Kouzouglidis (A. Agnello, Chiaramonte, Cinko)

Dietesheim: Kimmel; Zimmermann, Bosnjak, Schadt, Freudenberg, Dominic Tanfal, U. Tas, Krikser, Riouch, Bergmann, Tokic (Brucia, H. Tas, Dennis Tanfal)

Tore: 0:1 Krikser (16.), 0:2 Tokic (20.), 0:3 Krikser (26.), 1:3 M. Agnello (41.), 1:4 Tokic (49.), 1:5, 1:6 Krikser (56., 62.), 1:7 Tokic (70.), 1:8 Dominic Tanfal (82.), 1:9 U. Tas (88.)

Kickers Obertshausen - Espanol Offenbach 1:3 (1:2). Im Abstiegskampf gelang den Spaniern der erste Sieg. „In der ersten halben Stunde war Espanol klar besser, erst danach sind wir in das Spiel gekommen und haben uns auch Chancen herausgespielt, allerdings wurde am Ende immer die falsche Entscheidung getroffen“, meinte Kickers-Trainer Frank Läpple.

Obertshausen: Drabsch; Bushati, Schulze, Kaiser, Sheirzei, Daskaris, Lucente, Vukelic, Kupresak, Petryszyn,Militello (Kanert, Hild, Lechner)

Espanol: Berto; Martin, Navas, Temizsoy, Sozzo, Badzura, El Krafli, Apel, Haznadar, Ehrsam (Hasic, Ganss, Gündüz)

Tore: 0:1, 0:2 Friedrich (1., 17.), 1:2 Militello (36.), 1:3 Ehrsam (87./HE) J stef

