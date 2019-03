HSG nach der Pause nicht zu stoppen

Nieder-Roden – Mit dem 29:22 (12:13)-Derbysieg gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau.

unterstrichen die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden am Freitagabend in der 3. Liga Ost ihre Ambitionen auf den dritten Platz. „Wir hatten den Vorteil, dass wir viele Spieler haben, auf die wir setzen können. Wir haben gegen Groß-Bieberau jeden Einzelnen gebraucht“, meinte HSG-Trainer Jan Redmann.

Zunächst sah es allerdings gar nicht gut für die HSG aus, die in der Anfangsphase immer wieder am zunächst herausragenden Martin Juzbasic im Tor der Gäste scheiterte und mit 0:3 und 1:5 zurücklag. Nach einer Viertelstunde aber kamen die Nieder-Rodener vor 550 Zuschauern besser ins Spiel und glichen eine Minute vor der Pause beim 12:12 erstmals aus. Beim 14:13 hatte die HSG die Nase erstmals vorne. Groß-Bieberau musste ab der 29. Minute auf seinen Kapitän Till Buschmann verzichten, der nach einem Foul an Michael Weidinger die Rote Karte gesehen hatte – eine große Schwächung für die MSG.

In der zweiten Hälfte ging alles sehr schnell. Beim 20:15 in der 47. Minute hatte Nieder-Roden den „Falken“ bereits die Flügel gestutzt und legte anschließend einen weiteren 4:0-Lauf zum vorentscheidenden 26:17 nach.

Spielfilm: 0:3 (5.), 1:5 (12.), 4:9 (18.), 6:11 (20.), 9:11 (25.), 9:12 (25.), 12:12 (29.), 12:13 - 14:13 (33.), 16:15 (38.), 20:15 (47.), 22:17 (51.), 26:17 (53.), 29:22

Zeitstrafen: 3:7 - 7m: 7/6 - 2/2

HSG Rodgau Nieder-Roden: Friedrich, Weiß; Weber, Henkel (3), von der Au (4), Wunderlich (1), Kohlstrung (2), Stenger (5), von Stein (n.e.), Weidinger (4), Hoddersen, Schopper (2), Kaiser (7/6), Keller (1) leo

Quelle: op-online.de