Nach Ping-Pong-Ausgleich Bruch im Spiel

Hanau – Der Versuch, die bislang dürftige Heimbilanz in dieser Saison aufzupolieren, ist dem FC Hanau 93 gründlich misslungen. Der Aufsteiger in die Fußball-Hessenliga unterlag Türk Gücü Friedberg mit 1:4 (1:2) deutlich.

„Wir sind sehr enttäuscht, es war viel mehr drin, als das Ergebnis aussagt“, meinte Alexander Hagikian, Sportlicher Leiter der 93er. Vor allem nach der frühen Führung durch das siebte Saisontor von Mittelstürmer Salvatore Bari, der auf Vorarbeit von Kristijan Bejic getroffen hatte. „Wir waren gut im Spiel, hatten Zugriff - aber dann kassieren wir nach einer Ecke und einer Ping-Pong-Situation das 1:1, was einen Bruch im Spiel bedeutete“, meinte Hagikian.

Die Friedberger, mit dem Ex-Offenbacher Julian Dudda und dem zuletzt in der Regionalliga für Eintracht Stadtallendorf aktiven Angreifer Erdinc Solak, den Hagikian als „Unterschiedsspieler“ bezeichnete, nutzten die individuellen Fehler der 93er eiskalt. Vor dem 1:2 (29.) verloren die Hanauer in der Vorwärtsbewegung den Ball, in der 65. Minute erhöhte Masse Bell Bell nach einem Konter.

„Doch auch danach hatten wir noch Chancen“, sagte Hagikian mit Blick auf Feta Suljic, der freistehend am überragend haltenden früheren Offenbacher Tolga Sahin scheiterte (73.). „Am Ende ist das Ergebnis viel zu hoch ausgefallen“, ärgerte sich der Hanauer Funktionär. Zu allem Überfluss musste Spielertrainer Michael Fink auch noch den Ausfall von zwei verletzten Spielern verarbeiten. Besonders tragisch: Kevin Bassey Effiong, vor der Saison vom gestrigen Gegner nach Hanau gekommen, hatte nach langer Verletzungspause sein Debüt im Hanauer Hessenligateam gegeben - musste aber in der 40. Minute mit Verdacht auf Muskelfaserriss wieder vom Platz. Effiong hatte mit dem wiedergenesenen Kapitän Ljubisa Gavric die Innenverteidigung gebildet. Fünf Minuten nach der Pause musste auch Bejic mit muskulären Problemen ausgetauscht werden.

„Danach hatten wir kaum noch offensive Wechseloptionen“, räumte Hagikian ein. Mit 13 Punkten liegen die 93er noch immer „über dem Strich“. „Wir bewahren die Ruhe“, betont deshalb Hagikian. Doch klar ist auch ihm, dass die Mannschaft an ihrer Heimbilanz arbeiten muss, soll der angestrebte Klassenerhalt gelingen. Fünf Punkte aus sieben Partien mit 7:16 Toren sind auf jeden Fall ausbaufähig. Die nächste Gelegenheit, es besser zu machen, gibt es am Sonntag (15 Uhr) gegen den punktgleichen SC Viktoria Griesheim.

FC Hanau 93: Brao - Ries, Effiong (40. Muratoglu), Gavric, Bejic (50. Purcell) - Ünal, Fink - Damar, Bulut (70.. Suljic), Franz - Bari

Türk Gücü Friedberg: Sahin - Marra, Weigand, Dudda, Ouattara - Gürsoy, Usic - Bell Bell, Solak, Eren - Printemps (eingewechselt: Toskovic) jm

Quelle: op-online.de