Nächster Schritt vielleicht 2018

Sie wollen in der neuen Saison 2017/18 mit dem SC Hessen Dreieich einen neuen Anlauf in der Hessenliga nehmen (von links): Vizepräsident Karl-Heinz Körbel, Mäzen Hans Nolte und Trainer Rudi Bommer. (c)Foto: Hartenfelser

Offenbach - Es war mucksmäuschenstill, als Hans Nolte am Dienstagabend den Spielern des SC Hessen Dreieich die schlechte Nachricht überbrachte. Von Jochen Koch

Fassungslos nahmen die Hessenliga-Fußballer zur Kenntnis, was ihnen der Mäzen des SC Hessen da gerade im Hahn-Air- Sportpark erklärte. Der souveräne Tabellenführer der Hessenliga - neun Punkte Vorsprung - verzichtet auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Mannschaft war vom Aufstiegsverzicht total überrascht worden. Natürlich waren Schwierigkeiten rund um den Hain-Air-Sportpark bekannt. Aber „das kriegen wir schon irgendwie hin“, war die einhellige Meinung. Schließlich hatte der SC Hessen, und allen voran der Mäzen Hans Nolte, bisher alles hingekriegt. 2013 war der SC Hessen gegründet worden. Aufstieg in die Verbandsliga, dann in die Oberliga. Dann Karl-Heinz Körbel als Vizepräsident geholt und Rudi Bommer als Trainer verpflichtet. Damit war Erfolg garantiert und das Ziel klar: Regionalliga. Rudi Bommer und die Mannschaft erfüllten alle Vorgaben und marschierten durch die Hessenliga.

Doch scheinbar waren Spieler und Trainer zu erfolgreich. Hans Nolte begründete gestern den Verzicht in einer persönlichen Erklärung unter anderem damit, dass „dem SC Hessen nach jeweils nur zwei Jahren Verbands- und Hessenliga eine Reihe von Dingen fehlen, die bei anderen Vereinen über Jahrzehnte gewachsen sind.“ Außerdem arbeite der SC Hessen „mit dem Slogan ‚WIR für Dreieich‘. Wenn er mit seinem diesjährigen Aufstiegsverzicht Investitionen in die Nachwuchs-Infrastruktur verbindet, nimmt der Verein, der sich als „Dachmarke“ versteht, seine Verantwortung für den Fußballsport im Ort insgesamt wahr.“ Wie berichtet, will der SC Hessen eine Million Euro für die „Nachwuchs-Infrastruktur“ bereitstellen. Nolte kündigte planvolle Investitionen in Sportanlagen an, stellte aber auch Forderungen an die Dreieicher Vereine: „Zunächst muss etwa die grundsätzlich richtige Idee einer angemessenen Beteiligung von Sportlern an den Kosten des Unterhaltes der Sportanlagen nachgebessert werden.“

In den vergangenen Monaten hatte es rund um die Regionalliga-Zulassung viele Gespräche mit Behörden, Verbänden und Ordnungskräften gegeben. Dabei wurde klar, dass man an der Spielstätte in Dreieich einiges hätte investieren müssen. Besonders die Zu- und Abfahrt ist durch die eingeengte Lage sehr schwierig. Für eine Erweiterung wären Grundstückskäufe nötig. Auch die Zusammenarbeit mit der Kommune gestaltet sich schwierig, denn Dreieich steht unter dem kommunalen Rettungsschirm, so dass der finanzielle Handlungsspielraum sehr, sehr eng beschnitten wird. Die (unbeliebte) Alternative zum Dreieicher Sportpark wäre ein Umzug in ein größeres Stadion gewesen. In Offenbach und beim FSV Frankfurt gab es Gespräche. Aber das wäre finanziell nicht kostendeckend gewesen und Nolte favorisiert ganz klar Dreieich als Spielstätte des SC Hessen.

Im Falle des Aufstiegs hätte man sich auch personell auf der Geschäftsstelle und in der Mannschaft noch einmal für mehr Geld verstärken müssen. Geld, das jetzt in die Basis investiert werden soll.

Wie die Spieler und Trainer Rudi Bommer mit dem „verbotenen“ Aufstieg umgehen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Der Mannschaft wurde zugesichert, dass sie die vor der Saison ausgelobte stattliche Meisterprämie erhalten wird, wenn sie auf Platz eins bleibt. Der SC Hessen Dreieich hat Spielern und Trainerteam eine Perspektive für die neue Saison aufgezeigt. Das Ziel soll ganz klar wieder die Meisterschaft sein. „Wenn alle Beteiligten in den kommenden 15 Monaten konsequent arbeiten“, glaubt Hans Nolte, „können wir 2018 vielleicht den nächsten Schritt gehen.“

