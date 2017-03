Gruppenliga: Nächstes Debakel für Kesselstadt - 0:17 beim JSK

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost erlebte der VfR Kesselstadt gestern Abend das nächste Debakel, verlor mit 0:17 beim JSK Rodgau. Türk Gücü Hanau enttäuschte mit einer 0:3-Niederlage beim Tabellenvorletzten VfR Wenings.

JSK Rodgau - VfR Kesselstadt 17:0 (9:0)

Nur eine Viertelstunde reichten die Kräfte der Kesselstädter, dann fielen die Treffer in Serie. Zu allem Überfluss verletzte sich beim VfR auch noch Pascal Quant, der sich in Abwesenheit von Schlussmann Daniel Baric zwischen die Pfosten gestellt hatte, bei seinem Foul zum Strafstoß, der zum 0:5 führte. Ihn ersetzte im Kesselstädter Tor Can Efe. Auf der anderen Seite verlebte Schlussmann Martin Fuhrmann einen extrem ruhigen Abend. „Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, wenn wir ganz ohne Torwart gespielt hätten“, schilderte JSK-Sprecher Lothar Müller die Rodgauer Überlegenheit.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Herrchen, Schweier, Jung, Lutz - Goetze, Bayraktaroglu - Heegen, Flores, Sozzo - Hajzeray (Fischer, List, Abazi)

VfR Kesselstadt: Quant - Nuri, Kapar, Acer, Pavel - Plavulj, Demir, H. Karaca, E. Kocak, Günther - Memic (Sabev, Efe)

Tore: 1:0 Heegem (15.), 2:0 Hajzeray (25.), 3:0 Goetze (28.), 4:0 Hajzeray (30.), 5:0 Bayraktaroglu (35./FE), 6:0, 7:0, 8:0 Flores (36., 40., 41.), 9:0 Jung (45.), 10:0 Hajzeray (52.), 11:0 Goetze (56.), 12:0 List (64.), 13:0 Hajzeray (66.), 14:0 Lutz (70./FE), 15:0 Sozzo (75.), 16:0 Hajzeray (84.), 17:0 List (89.)

VfR Wenings - Türk Gücü Hanau 3:0 (1:0)

In der ersten Halbzeit hatte Wenings Vorteile und ging in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs in Führung: Darius Rogozinaru traf per 18-Meter-Freistoß. Nach der Pause nahm Hanau das Heft in die Hand und entwickelte Druck. „Wir hatten Chancen, allerdings keine hundertprozentigen“, so Türk-Gücü-Sprecher Mehmet Bayram. In der Schlussphase warf Hanau alles nach vorn, machte hinten auf - und wurde ausgekontert. Damit verpasste Türk Gücü einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. (jd)

Türk Gücü Hanau: Tok - Cimen, Türkyilmaz, Ilhan, Tastan - Fröb, M. Kurt, Müller, Sungun - Katilmis, Kciku (Traband, Moscelli, Kaynak)

Tore: 1:0 Rogozinaru (45.+1), 2:0 Schmiade (80.), 3:0 Rogozinaru (84.) - Gelb-Rot: Katilmis (Hanau, 90.)

