Neben dem Pokal geht es auch um den guten Zweck

Hanau – Am Samstag und Sonntag kämpfen 16 Fußballteams beim 22. Hanauer Hallenmasters um den Titel.

Bei dem Turnier in der August-Schärttner-Halle zählen der ranghöchste Hanauer Kreisverein FC Hanau 93 (Hessenliga) sowie die Verbandsligisten FC Erlensee, SC 1960 Hanau und Germania Großkrotzenburg zum engsten Favoritenkreis. Auch Titelverteidiger Germania Dörnigheim, Zweiter in der Gruppenliga Frankfurt Ost, werden gute Chancen eingeräumt.

Beginn ist an beiden Turniertagen um 11 Uhr, gespielt wird traditionell mit Rundumbande. Aus den vier Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich jeweils die drei besten Teams für die Zwischenrunde am Sonntag.

Auch 2020 steht das Masters unter dem Motto „Fußballer spielen für Behinderte.“ Der ausrichtende Kreisfußballausschuss lässt bei jeder Masters-Auflage einen Großteil der Einnahmen einem guten Zweck zukommen. So kamen bislang rund 75 000 Euro zusammen. Turnierorganisator Walter Heßler hofft, diesmal erneut rund 5 000 Euro an die Lebenshilfe Hanau und die Edy-Petri-Stiftung überweisen zu können.

Insgesamt neun Clubs haben sich bislang in die Siegerliste eingetragen, zuletzt erstmals Germania Dörnigheim. Rekordtitelträger ist die SG Bruchköbel, die fünfmal den Pokal gewann, zuletzt 2012.

Danach folgte die große Zeit des FSV Bischofsheim, der von 2013 bis 2016 den Pott viermal hintereinander holte. Vom Glanz dieser Jahre ist nichts mehr übrig geblieben. Wie schon im Vorjahr gehören die „Frösche“ auch diesmal nicht dem Teilnehmerfeld an. Ebenso wie der Maintaler Rivale FC Hochstadt, der sich zweimal in die Siegerliste (2002 und 2005) eintrug. Auch der TSV 1860 Hanau, 2010 Masters-Sieger, ist zum Zuschauen verurteilt. Die Sechziger verbauten sich den Weg in die Schärttner-Halle selbst. Beim Neujahrsturnier von RW Großauheim hatten sie das Ticket bereits in der Tasche, brachten sich aber durch Attacken gegen den Schiedsrichter, die zum Spielabbruch führten, selbst um den Lohn ihrer Arbeit. fs

Vorrunde, Samstag, ab 11 Uhr:

Gruppe A: FC Hanau 93, Germania Großkrotzenburg, Germania Niederrodenbach, FC Rot-Weiß Großauheim

Gruppe B: Germania Dörnigheim, Türk Gücü Hanau, SG Marköbel, KEWA Wachenbuchen

Samstag, ab 15 Uhr:

Gruppe C: 1. FC Erlensee, SG Bruchköbe, VfR Kesselstadt, FSV Neuberg

Gruppe D: SC 1960 Hanau, Eintracht Oberissigheim, Spvgg. Roßdorf, VfB Großauheim

