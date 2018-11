Neu-Isenburg belohnt sich mit Remis

Waldgirmes - Nach drei Niederlagen hintereinander holt die Spvgg. 03 Neu-Isenburg in der Fußball-Hessenliga beim Tabellensechsten SC Waldgirmes ein wichtiges 1:1 (1:1), liegen aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

„Von den Spielanteilen her war das Unentschieden verdient. Die Jungs haben sich für ihre Leistung mit einem Punkt belohnt, jetzt müssen wir gegen Türk Gücü nachlegen“, meinte 03-Trainer Peter Hoffmann. Mit der Partie gegen den Aufsteiger aus Friedberg starten die Neu-Isenburger am Sonntag in die Rückrunde. Wobei Anfang Dezember noch das Nachholspiel bei Buchonia Flieden ansteht.

Bereits nach zwölf Minuten ging Waldgirmes’ Nicolas Strack im Zweikampf mit Paul Bickel zu Fall, Tolga Duran verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 für die Gastgeber. „Aber wir haben das gut gemacht und ab der 20. Minute mehr investiert. Jeder hat für jeden gekämpft“, lobte Hoffmann. In der 34. Minute bediente Dejan Djordjevic, der dieses Mal auf der rechten Außenbahn agierte, Carlos McCrary, der SCW-Torhüter Fabian Grutza umspielte und aus spitzem Winkel mit seinem zehnten Saisontreffer zum 1:1 ausglich.

Die zweite Hälfe verlief insgesamt ausgeglichen, auch wenn Waldgirmes eine rund 20-minütige Phase hatte, in der die Gastgeber mächtig Druck machten. Zwingende Torchancen sprangen dabei für Waldgrimes aber nicht heraus. „Im Großen und Ganzen war der Punkt verdient“, sagte Hoffmann. Wobei für die Spielvereinigung sogar noch mehr möglich war, doch Rechtsverteidiger Matthias Buschmann traf in der 87. Minute mit einem 18-Meter-Schuss nur den Pfosten.

In den letzten acht Minuten hatte Hoffmann in Aljoscha Atzberger und dem erstmals spielberechtigten Evangelos Bellos (zuletzt SG Rosenhöhe) noch einmal zwei frische Angreifer eingewechselt, nachdem sich Johannes Günther und McCrary müde gelaufen hatten. „Evangelos ist von seiner Robustheit und Größe her ein ganz anderer Spielertyp im Angriff, als die, die wir bisher hatten“, meinte Hoffmann. Nach seinem Kreuzbandriss ist der ehemalige Hessenliga-Spieler (Seligenstadt, Jügesheim) wieder fit, „Natürlich fehlt ihm noch der Spielrhythmus“, sagte Peter Hoffmann.

SC Waldgirmes: Grutza – Lang, Schmidt, Strack, Golafra, Schneider, Cost, Ciraci, T. Duran, E. Duran (61. Siegel), Hartmann (82. Helm)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic – Buschmann, Rhein, Bickel, Kamikawa –

Djordjevic, Betz, Letellier, Cichutek (58. Albert) – Günther (82. Bellos), McCrary (82. Atzberger)

Tore: 1:0 T. Duran (12./FE), 1:1 McCrary (34.) - Schiedsrichter: Reisert (Ober-Roden) – Zuschauer: 250 J leo

Quelle: op-online.de