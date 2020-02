Neu-Isenburg blickt nach oben - Sieben Spieler haben JSK Rodgau verlassen

Für die Fußballer von Viktoria Urberach beginnt die Restrunde der Verbandsliga Süd am Samstag in Wald-Michelbach. Maik Rudolf gibt einen Tag später gegen den SV der Bosnier sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie des JSK Rodgau.

Offenbach – Die TS Ober-Roden hat in der Liga spielfrei, testet dafür am Sonntag (15 Uhr) beim Gruppenligisten FC Alsbach.

Eintracht Wald-Michelbach - Viktoria Urberach (Sa., 16 Uhr). Nach einem hart umkämpften Sieg im Kreispokal gegen den Ligarivalen TS Ober-Roden (5:4 nach Elfmeterschießen) startet die Viktoria (13./23 Punkte) gegen die Eintracht (8./30) die Mission Klassenerhalt. Trainer Jens Wöll sieht sein Team auf dem richtigen Weg. „Die Mannschaft hat einen starken Willen und eine gute Moral“, sagt er. Der Kader umfasst nach den Abgängen von Mostafa El Aadmi (Türgücü Frankfurt), Sinisa Alempic (SC Hessen Dreieich), Ismail Ammallah (TSG Neu-Isenburg), und Khaiss Wahab (FC Hanau 93) sowie der Verpflichtung von Abwehrspieler Fabian Frieß nur noch 18 Mann, dennoch ist Wöll mit seiner Mannschaft „sehr zufrieden.“

Nach holprigem Start in die Vorbereitung kamen die Urberacher mit zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage immer besser in Schwung. „Das stimmt mich positiv, dass wir am Samstag punkten“, so Wöll. Andererseits haben sie von sieben Testspielen nur eines gewonnen. Gegen Wald-Michelbach ist Urberach seit drei Spielen ungeschlagen, die beiden letzten Aufeinandertreffen endeten 1:1.

SC 1960 Hanau - FFV Sportfreunde Frankfurt (So., 15 Uhr). Nach dem Sieg im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten SV der Bosnier (3:0) will der Tabellenführer aus Hanau (37 Punkte) auch gegen die Sportfreunde (15./21) einen Dreier holen. Die durchwachsene Vorbereitung, in der es unter anderem Niederlagen gegen Gruppenligist SG Rosenhöhe (3:6) und Kreisoberligist VfR Kesselstadt (3:4) gab, sieht der Sportliche Leiter Okan Sari nicht allzu kritisch: „Wir haben viel Erfahrungen mitgenommen und in den Pflichtspielen gezeigt, dass wir da sind, wenn es darauf ankommt.“ Das Saisonziel der Hanauer ist klar: „Wir wollen unbedingt aufsteigen, der Fokus liegt auf der Liga.“

Dafür waren die Hanauer auf dem Transfermarkt sehr aktiv. Sieben Neue verpflichtete der SC, mit Dominik Emmel, Lukas Knell (beide FV Bad Vilbel), Ozan Keskin (VfB Griesheim) und Engin Arslan (FC Haunau 93) gleich vier Spieler aus der Hessenliga. Den Verein verlassen haben neben Paa Kofi Boateng und Ivan Puljic (beide SVG Steinheim), die Leistungsträger Markus Hofmeier (SF Friedrichsdorf) und Melih Gültekin (SpVgg. Oberrad).

Gegen die Frankfurter erwartet Hanaus Trainer ein intensives Spiel. „Jeder will den Tabellenführer schlagen. Wir müssen Kampfgeist zeigen“, sagt er. Das Hinspiel gewann der SC mit 3:1.

Germania Ober-Roden - Germania Großkrotzenburg (So., 15 Uhr). Trotz der Turbulenzen rund um den Abgang des Sponsors und dem damit verbundenen Verlust von vier Stammspielern blickt Trainer Fabian Bäcker auf eine „gute Vorbereitung zurück. „Wir haben erst Ende Januar, Anfang Februar mit dem Training begonnen, teilweise mit nur 13 oder 14 Spielern. Dazu mussten wir eine neue Hierarchie in der Mannschaft aufbauen. Das ist uns in kurzer Zeit sehr gut gelungen“, so der Trainer des Tabellensechsten (31 Punkte). Mit Fabian Geyer, Daniel Grober und Matthias Singh hat der Club drei Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. „Wir sind definitiv gut aufgestellt“, meint Bäcker. Verzichten muss die Germania gegen den Tabellennachbarn (7./30) auf Abwehrspieler Sebastian Marweg, der sich in der Vorbereitung das Schlüsselbein gebrochen hat und bis April ausfallen wird. Das Hinspiel verloren die Ober-Rodener mit 1:3. „Es wird schwer für uns. Wir müssen versuchen, schnell Punkte zu holen. Die Liga ist so eng“, warnt Bäcker bei acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

JSK Rodgau - SV der Bosnier (So., 15 Uhr). Trainer Maik Rudolf, der das Amt zum Jahresbeginn von Andreas Humbert übernommen hatte, nutzte die Vorbereitung, um den Spielern seine Philosophie einzuimpfen. „Ich will spielerische Lösungen finden. Auf dem Platz hat jeder seine Aufgaben zu erledigen. Wir müssen ein Kollektiv sein“, sagt er.

Einen großen Aderlass hatte der JSK in der Winterpause zu verkraften, gleich sieben Spieler verließen die Rodgauer. Neben Aurel Veit, Marc Klinkel (beide Kickers Obertshausen), Niklas Strümpf (VfB Großauheim) und Zakaria Ajiou (KV Mühlheim) haben auch Dennis Binder (gesundheitliche Gründe), Mirijo Dejanovic (beruflich) und Jan Fröhlich (Studienaufenthalt im Ausland) den Verein verlassen. Neuzugänge gab es keine, sodass die Jügesheimer mit 19 Spielern in die restliche Saison gehen. Ziel ist für Rudolf daher der Klassenerhalt. „Wir werden 43 Punkte holen müssen, um drinzubleiben“, so der Trainer des Aufsteigers. 27 davon hat der Tabellenzehnte in den bisherigen 20 Spielen gesammelt.

Das Spiel gegen den Tabellenletzten ist für den Coach ein erster Gradmesser: „Das sind die schwierigsten Spiele. Sie sind nach dem Nachholspiel schon in Fluss, sind gallig und bissig.“ Daher warnt Rudolf, auch wegen des klaren 5:0-Sieges im Hinspiel, vor möglicher Überheblichkeit: „Wir sind keine Mannschaft, die mit nur 90 Prozent durch die Liga wandern kann.“

SpVgg. Neu-Isenburg - SV Unter-Flockenbach (So., 15 Uhr). In der Hinrunde erlebte der Absteiger aus der Hugenottenstadt gegen den Aufsteiger ein echtes Debakel. Mit 0:4 kam die Spielvereinigung unter die Räder. Isenburg-Trainer Nick Janovsky warnt daher vor dem Spiel: „Wir müssen in der Liga und in diesem Spiel 120 Prozent geben.“

Die Vorbereitung auf die Restrunde bewertet er positiv. „Die Mannschaft hat sich mehr und mehr gefunden.“ Um den Kader noch zu verstärken, der in der Hinserie teilweise nur aus 14 Spielern bestand, hat die Spielvereinigung in Byoung-soo Yang (SV Gonsenheim), Kaito Shimoda (TSG Königstein), Paul Bickel, der aus München zurückkommt und Martin Simo (SV Dreieichenhain) vier neue Spieler geholt. „Sie sollen den Konkurrenzkampf beleben“, begründet Janovsky.

Die Isenburger haben zu Beginn der Rückrunde als Tabellenfünfter mit 32 Punkten fünf Zähler Rückstand auf die Spitze. Entsprechend selbstbewusst formuliert der 03er-Trainer das Ziel für die restliche Saison: „Wenn sich die Tür nur einen Spalt öffnet, gehen wir durch.“ gegen den SV will er damit beginnen.

