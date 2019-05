Peter Hoffmann legt erst einmal eine Pause ein

Ihre Abschiedstour durch die Fußball-Hessenliga führt die Spvgg. 03 Neu-Isenburg am Sonntag (15 Uhr) zum SC Viktoria Griesheim, der noch um den Klassenerhalt kämpft.

Neu-Isenburg – „Gegen Bad Vilbel waren wir dicht dran, haben aber das 3:0 nicht gemacht. Wir haben gut gespielt. Es wäre schön für die Mannschaft, wenn sie sich einmal mit einem Erfolg belohnt. Denn die Jungs kämpfen immer weiter und mühen sich“, sagt 03-Trainer Peter Hoffmann. Der Neu-Isenburger Trainer, der nach 16 Jahren im Sportpark am Rundenende von Nick Janovsky abgelöst wird, hat zwar einige Anfragen vorliegen, will aber erst einmal eine Pause einlegen. „Ich war jetzt 21 Jahre lang Trainer, vor meiner Zeit bei den 03ern fünf Jahre bei der TSG Neu-Isenburg“, sagt er. Die freie Zeit will er jetzt mit seiner Frau genießen. „Und ich sehe derzeit Fernsehserien, die habe ich noch nie gesehen“, schmunzelt Hoffmann, der nun nach dem Training direkt nach Hause fahren kann und keine Gespräche mehr führen muss.

In Griesheim fallen die verletzten Marc Züge und Dario Stange ebenso aus wie Paul Bickel, der sechs Wochen in den USA weilt. Anschließend absolviert er ein Praktikum in München, wird daher wohl auch nicht mehr für die 03er spielen. Ebenso wie zumindest vorerst Patrick Albert, der eine Weltreise plant. An Aljoscha Atzberger und Julian Cichutek soll Noch-Ligarivale FV Bad Vilbel interessiert sein. leo

Quelle: op-online.de