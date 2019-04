FSG Rodgau/Zellhausen holt im Elfmeterschießen Kreispokal

Die Fußballerinnen der FSG Rodgau/Zellhausen haben sich den Kreispokal geholt. Der favorisierte Gruppenligist setzte sich gegen das erst im Sommer gegründete Team des FC Neu-Isenburg (A-Liga) allerdings erst im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

Neu-Isenburg – Die Neu-Isenburgerinnen hattenin nach einem großartigen Kampf kein Glück und schossen drei Elfmeter über das Tor und verpassten nur knapp die Überraschung.

„Wir haben sehr gut mitgehalten und nur sehr unglücklich verloren“, sagte Neu-Isenburgs Spielerin Celina Gehrig. Und auch ihr Trainer Andreas Rühs pflichtete bei: „Wir haben keinen Klassenunterschied gesehen, uns sehr teuer verkauft.“

Bereits nach einer Viertelstunde ging der Favorit in Führung, Antonia Polland traf. Die FSG Rodgau/Zellhausen hatte in der Schlussphase dann die große Chance, mit dem 2:0 alles klar zu machen. Doch Vanessa Körper scheiterte mit einem Strafstoß, Neu-Isenburgs Torfrau Stefanie Riehl lenkte den Ball noch an die Latte. Und kurz darauf traf Vesna Taceva zum umjubelten Neu-Isenburger Ausgleich.

„Wir sind unserer Favoritenrolle nicht gerecht geworden“, meinte FSG-Trainer Jens Leonhardt: „Wir haben uns zu wenig Torchancen herausgespielt. Die Neu-Isenburgerinnen haben sehr gut dagegen gehalten.“

FC Neu-Isenburg: Riehl; Bambach, Woerz, Koyun, Gehrig, Taceva, Lakic, Stuttmann, Kelefis, Poggemann, Schmidt (Spitzhorn)

FSG Rodgau/Zellhausen: Steigerwald; Pönitz, Latsouris, Göttler, Potoczny, Körper, Polland, Calciano, Wilz, Kaminski, Klingenberg (Kühne-Calciano, Schreiner, Betz)

Tore: 0:1 Polland (16.), 1:1 Taceva (74.) - Besonderes Vorkommnis: Riehl (FC Neu-Isenburg) hält Foulelfmeter von Körper (70.)

Elfmeterschießen: Koyun (FC Neu-Isenburg) über das Tor - Potoczny (FSG Rodgau/Zellhausen) 1:2 - Bambach (NI) drüber - Kaminski (Rodgau) gehalten) - Lakic (NI) 2:2 - Körper (Rodgau) 2:3 - Gehrig (NI) 3:3 - Wilz (Rodgau 3:4 - Stuttmann (NI) drüber (rjr)

