TSG Neu-Isenburg: Mit neuer Mannschaft an der Spitze

„Das hatte ich auch noch nicht bei einer Weihnachtsfeier, dass die erste Mannschaft Tabellenführer und das zweite Team Schlusslicht ist“, sagt Günter Gottschalk, Abteilungsleiter Fußball der TSG Neu-Isenburg.

Neu-Isenburg – Erfreulich ist derzeit am Buchenbusch die Entwicklung des Teams aus der Kreisoberliga. „Wir wollten vor Saisonbeginn oben mitspielen“, blickt Murat Kilinc zurück. Er hat als Trainer vom 1. FC Langen kommend im Sommer den Job bei der TSG übernommen. „Letztendlich hatten wir 13 Abgänge, haben 14 neue Spieler nach Neu-Isenburg geholt. Wir mussten eine völlig neue Mannschaft zusammenstellen. Die Vorbereitung lief daher auch nicht so gut, doch mein Co-Trainer Pino Viola und ich haben die Verantwortlichen immer wieder beruhigt. Und beim Sparkassencup lief dann am Ende alles wie am Schnürchen, wir haben uns den Titel geholt“, blickt Kilinc zurück.

Nach knapp zwei Drittel der Saison steht in den noch ausstehenden zwölf Spieltagen ein spannender Vierkampf an der Spitze der Liga bevor. Die Neu-Isenburger liegen einen Zähler vor dem VfB Offenbach, zwei weitere Punkte dahinter folgen Aufsteiger Teutonia Hausen und die TSG Mainflingen. „Der Meister und der Relegationsteilnehmer werden aus diesem Quartett ermittelt“, ist sich Kilinc sicher. Die Verantwortlichen wollen jetzt die Gunst der Stunde nutzen und den Wiederaufstieg in die Gruppenliga erreichen. „Dazu haben wir uns noch einmal verstärkt“, verkündet Kilinc bereits drei Neuzugänge für die am 8. März beginnenden nächsten Begegnungen. Güner Özdamar kommt vom SV Pars und wird den Angriff verstärken, Yasin Albayrak und Bojan Milenovic haben sich von den Sportfreunden Friedrichsdorf und vom FC Tempo Frankfurt der TSG angeschlossen. Weitere neue Spieler schließt Kilinc nicht aus.

Nach einem erfolgreichen Start mit sieben Siegen und einer Punkteteilung aus den ersten acht Begegnungen folgte die Schwächephase der Neu-Isenburger, in der sie ihre komfortable Tabellenführung verspielt hatten. Es gab vier sieglose Begegnungen, bei drei Niederlagen holte man in den ersten vier Spielen im Oktober nur einen Punkt. „Hauptgrund war sicherlich unser Stürmerproblem in dieser Phase“, blickt Kilinc zurück. Geith Hammad, der aktuell die Torjägerliste der Liga mit 21 Treffern anführt, fiel wegen einer Sperre aus, Routinier Frank Cholewa (sieben Tore) musste verletzungsbedingt zusehen. Doch danach ging es mit der TSG wieder bergauf, durch Siege in den letzten sechs Spielen vor der Winterpause ist sie an die Spitze zurückgekehrt.

Auswärts sind die Neu-Isenburger erfolgreicher gewesen, haben nur in Dietesheim verloren und führen die Tabelle in dieser Sparte an. „Das kann ich mir auch nicht genau erklären“, kommentiert Kilinc diese Tatsache. Doch wenn diese Serie weiter hält, könnte das im Endspurt um die Meisterschaft noch ein großer Vorteil für Neu-Isenburg werden. Denn gegen die drei direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen tritt die TSG jeweils auswärts an. Und dies gleich zum Start der Restrunde am 8. März, wenn es beim FC Teutonia in Hausen losgehen wird. Murat Kilinc wird sich dann wieder auf seine Abwehr verlassen. Sie hat mit 19 Gegentreffern in den bisherigen Begegnungen den besten Wert der Liga. „Und in der Fairnesswertung liegen wir auf Rang zwei, dies ist für mich auch ein wichtiger Punkt“, fügt Kilinc an.

Nächstes Highlight für die TSG wird am 27. und 28. Dezember) die Teilnahme beim Hallenturnier der SG Egelsbach sein.

