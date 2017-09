Neu-Isenburg mit Punkt zufrieden

Waldgirmes - Mit dem 1:1 (1:1) im Aufsteigerduell beim SC Waldgirmes holte die Spvgg. 03 Neu-Isenburg in der Fußball-Hessenliga den angestrebten Auswärtspunkt.

„Wir haben beim Tabellenfünften einen Punkt geholt, damit sind wir zufrieden“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann. „Zumal wir ganz schön laufen mussten. “ Waldgirmes, wie erwartet mit einer Dreierkette angetreten, verschob sehr gut, so dass die Spielvereinigung nicht so gut wie in den vergangenen Wochen im Mittelfeld ins Spiel kam.

Dennoch gingen die Gäste bereits nach drei Minuten in Führung. Nach einem Pass von Daniel Sachs in die Schnittstelle brachte SCW-Torwart Fabian Grutza Neu-Isenburgs Julian Cichutek zu Fall, Marco Betz verwertete den fälligen Strafstoß sicher – zum dritten Mal im dritten Spiel hintereinander.

Auf der anderen Seite brachte Neu-Isenburgs Linksverteidiger Kazuki Kamikawa Jafar Azizi zu Fall, doch der Gefoulte scheiterte mit seinem Strafstoß am glänzend reagierenden Lazar Kacarevic im Tor der Gäste. Zehn Minuten später fiel dann doch der Ausgleich, nach einem zunächst abgewehrten Eckball traf Marcel Siegel aus 24 Metern zum 1:1. Kurz vor der Pause köpfte der eingewechselte Matthias Buschmann – war für den an der Leiste verletzten Julian Cichutek gekommen (17.) – knapp am SCW-Tor vorbei.

In der ersten Hälfte hatte Waldgirmes sehr druckvoll gespielt, nach der Pause gestaltete Neu-Isenburg die Partie etwas offener, hatte lediglich noch eine zehnminütige Drangphase der Hausherren zu überstehen. In der Offensive setzten die 03er bis auf einen Drehschuss von Marc Züge allerdings keine Akzente mehr.

SC Waldgirmes: Grutzka – Lang, Schmidt, Geller, Siegel, Öztürk, Azizi, Golafra, Duran, Hartmann (75. Schneider), Gros (86. Schäfer)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic – Hartmann, Rhein, Bickel, Kamikawa – Betz – Albert (72. Konstantinidis), Günther (86. Arnold), Sachs, Cichutek (17. Buschmann) – Züge

Tore: 0:1 Betz (3./FE), 1:1 Siegel (35.) - Schiedsrichter: Winkler (Landau) – Zusch.: 250 – Bes. Vork.: Kacarevic (Neu-Isenburg) hält FE von Azizi (25.) - leo

Quelle: op-online.de