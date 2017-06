Neu-Isenburger Aufstiegsparty vor dem Liveticker

Zeilsheim gewinnt „nur“ 3:1

+ © Hartenfelser Großer Jubel bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Links: Trainer Peter Hoffmann © Hartenfelser

Neu-Isenburg - Es ist geschafft, der Jubel war riesig: Die Fußballer der Spvgg. 03 Neu-Isenburg treten in der kommenden Saison in der Hessenliga an.