Neu-Isenburger Klubs als Favoritentrio

Inoffizielle Hallenfußball-Kreismeisterschaft am Sonntag im Sportpark

Neu-Isenburg - Acht Fußballteams wollen am Sonntag in der Sporthalle im Sportpark in Neu-Isenburg den Reifen-Karakus-Cup gewinnen, die inoffizielle Hallenkreismeisterschaft. Als Favoriten gehen alle drei Neu-Isenburger Mannschaften im „Heimspiel“ an den Start.