Neu-Isenburg - Lange Jahre war Peter Hoffmann der Mann für alles bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Seit Sommer erhält er Hilfe von einem ehemals gefürchteten Torjäger: Nick Janovsky unterstützt den Trainer des Fußball-Hessenligisten als Sportlicher Leiter.

Der Vorteil eines Sportlichen Leiters ist: Er kann auch während des Trainings telefonieren. Während gestern die Spvgg. 03 Neu-Isenburg unter den aufmerksamen Augen von Trainer-Dauerbrenner Peter Hoffmann übte, fand Nick Janovsky Zeit, seine neue Rolle zu definieren - und die kurz- und mittelfristige Perspektive mit den Isenburgern zu erörtern. „Es ist neu, ungewohnt und spannend“, umschreibt der in der Region gefürchtete Torjäger, der zuvor auch als Spielertrainer (u.a. Spvgg. Seligenstadt) aktiv war. „Ich versuche, Peter und seinem Team zu helfen“, erklärt er seine neue Aufgabe. Das Feld ist weit gesteckt. Es reicht vom Scouting über Spielergespräche bis hin zu Sponsorenpflege. „Für einen Hessenligisten ist es fast schon ein Muss, sich breiter aufzustellen“, meint Janovsky: „Es geht viel professioneller zu als in unteren Klassen.“ Entsprechend viele Aufgaben müssen bewältigt werden. Janovsky sieht die 03er auf einem guten Weg.

„Für uns geht es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt“, betont er: „Aber mittelfristig wollen wir uns in dieser Liga etablieren. Da haben wir schon Blut geleckt.“

Im zweiten Jahr in Hessens Fußball-Oberhaus steht die Spielvereinigung aktuell auf Rang neun, kann - in Bestbesetzung - mit einem Erfolg am Sonntag (14 Uhr) gegen den Drittletzten Viktoria Griesheim auf 18 Punkte kommen. Einen Wert, den die 03er in der vergangenen Saison nach dem Ende der Hinrunde nicht aufwiesen. „Wir sind breiter aufgestellt“, hat Janovsky einen Grund für das Plus an Stabilität ausgemacht. „Aber wir sind noch nicht in der Lage, einfach mal so zu gewinnen“, warnt er vor einem Nachlassen und betont: „Wir gehen weiter mit großer Demut jede Aufgabe an.“ - jm

