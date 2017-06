Neuer FSV-Kader steht

Aram Köten (in Weiß, hier im letzten Saisonspiel gegen den TSV Langstadt) ist einer der Jungspunde, die der FSV Groß-Zimmern in der abgelaufenen Saison ins A-Liga-Team einbaute.

Groß-Zimmern - Die Saison ist seit knapp zwei Wochen beendet, der Abstieg der zweiten Mannschaft einigermaßen verdaut: Nun blickt der FSV Groß-Zimmern mit seinen Aktiventeams in den Kreisligen A und D schon wieder nach vorn, gleichwohl der Trainingsbetrieb derzeit ruht und der Auftakt in die Sommervorbereitung erst am 1. Juli stattfindet. Von Jens Dörr

Der Ausblick des FSV Groß-Zimmern gibt allen Grund zur Hoffnung, dass die nächste Spielzeit sowohl für die erste als auch die zweite Mannschaft erfolgreicher wird als die eher durchwachsene vergangene: Kaum Abgänge, mehrere vielversprechende Neuzugänge und eine Lösung in der Trainerfrage beim FSV II vermeldet der Verein vom Sepp-Herberger-Weg.

+ Mustafa Zeyrek (links), hier in seinem letzten Spiel für den TV Nieder-Klingen vor zwei Wochen, ist einer von drei Neuzugängen des FSV Groß-Zimmern. © Dörr Als Drittletzter und doch zu keiner Zeit ernsthaft in Abstiegsgefahr beendete die erste Mannschaft ihre Saison in der Kreisliga A Dieburg. In Hin- und Rückrunde sprangen jeweils 13 Punkte heraus – macht in der Summe nicht gerade üppige 26 Zähler in 26 Partien. Da aber nur eine Mannschaft direkt abstieg, weil die A-Liga nur 14 Mannschaften hatte, und die SG Raibach/Umstadt sowie der KSV Urberach früh hinten abfielen, stand der Klassenverbleib im Grunde nie in Frage. „Das war gerade für unsere jungen Spieler, die wir neu in die erste Mannschaft einbauen wollten, gut“, meint Sascha Spross, der Sportliche Leiter des FSV. „So war der Druck für diese Spieler nicht so groß.“ Trainer Johnny Conner gab dem Nachwuchs kontinuierlich eine Chance – und wurde belohnt: Mit Philipp Beck, Aram Köten und David Conner packten drei Jungspunde den Sprung ins A-Liga-Team auf Anhieb.

In der nächsten Saison wird die A-Liga wieder die vom Verband gewünschte Sollzahl von 16 Mannschaften erreichen. Raus aus der Liga sind nur Aufsteiger TSV Langstadt und Absteiger Raibach/Umstadt. Der FSV Spachbrücken, dem auch die Groß-Zimmerner durch einen 1:0-Sieg in der Rückrunde die Meisterschaft vermasselten, scheiterte in der Relegationsrunde und bleibt A-Ligist. Neu in der Liga sind die Kreisoberliga-Absteiger Spvgg. Groß-Umstadt und SV Reinheim sowie die Aufsteiger aus der B-Liga, der SV Münster II und der TSV Harreshausen.

Bilder: Langen mit großem Schritt in Richtung Aufstieg Zur Fotostrecke

Auf diese Aufgaben dürfte Groß-Zimmern in der Runde 2017/18 gut vorbereitet sein: Spross und Conner gelang es, Abgänge aus der ersten Mannschaft gänzlich zu vermeiden. Zudem verpflichtete man drei neue Spieler: Der erst 19-jährige Bogdan Sicut kehrt vom SC Viktoria Griesheim II zurück, wo er den Sprung ins Hessenliga-Team der Griesheimer nicht packte. Mustafa Zeyrek kommt vom TV Nieder-Klingen und bringt ebenso Kreisoberliga-Erfahrung mit wie der dritte Zugang, Marco Becker (Spvgg. Groß-Umstadt). Überdies ist zur neuen Saison Hendrik Makolli wieder spielberechtigt. Der lief schon früher mal für den FSV auf, wechselte dann nach Klein-Zimmern und schließlich zum SV Reinheim, der sein Team im Winter aus dem Spielbetrieb nahm. In der Rückrunde war Makolli wegen versäumter Fristen nicht spielberechtigt, steht aber schon länger als Rückkehrer zum FSV fest.

Der FSV II wurde am letzten Spieltag aus der Kreisliga C gekegelt und stieg in die Kreisliga D ab. „Wir haben jetzt drei Jahre lang gegen den Abstieg gespielt, vielleicht ist es ganz gut, dass wir mal runtergegangen sind“, meint Sportleiter Spross. Er übernahm am Saisonende interimsweise das Traineramt, für das die Groß-Zimmerner nun eine neue Lösung gefunden haben: Von der Variante mit einem externen Coach sah man aus Kostengründen wieder ab, nun übernehmen im Gespann Firat Ekici, Julian Osinski und Florian Franz. Auch beim FSV II bleiben fast alle Spieler erhalten. Den Verein verlassen lediglich Mirko und Nick Obertshauser (zum FSV Spachbrücken).

Dafür feiern zwei zuletzt nicht aktive Spieler ihr Comeback: Einerseits steht Torwart Tobias Dony wieder zur Verfügung, andererseits schnürt auch Ünal Senel, der vor einiger Zeit noch eine wichtige Rolle bei den Kreisoberligisten Hassia Dieburg und Viktoria Klein-Zimmern eingenommen und seine Karriere aus beruflichen Gründen eigentlich schon für beendet erklärt hatte, wieder seine Fußball-Schuhe. Senel ist ein Freund von Neu-FSV-II-Coach Ekici, was die Rückkehr auf den Platz mit erklärt.