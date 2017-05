Neuer Torjäger für Neu-Isenburg

Neu-Isenburg - Als Tabellenzweiter der Fußball-Verbandsliga Süd hat die Spvgg. 03 Neu-Isenburg noch große Chancen auf den Aufstieg in die Hessenliga. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit treibt die Mannschaft von Trainer Peter Hoffmann die Personalplanungen voran.

Neben Abwehrmann Lucien Scheurich (Rot-Weiß Darmstadt) und Mittelfeldspieler Ernad Dananovic (SG Bad Soden, früher FV Bad Vilbel) verstärken sich die Neu-Isenburger im Angriff hochkarätig. Vom Ligakonkurrenten Eintracht Wald-Michelbach wechselt Jan Gebhardt zur Spielvereinigung. Der 26-jährige Stürmer kommt in der aktuellen Runde wegen einiger Verletzungsprobleme zwar „nur“ auf elf Treffer, zählte in den vergangenen Jahren aber zu den erfolgreichsten Schützen der Liga. In der Saison 2015/16 erzielter er 24 Treffer, davor sogar 30. Gebhardt, sticht durch seine Schnelligkeit heraus - ein idealer Konterstürmer, der vor allem bei einem Aufstieg in die Hessenliga wertvoll werden dürfte. J dani.

Quelle: op-online.de