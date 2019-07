Neustart mit Test gegen OFC

Rückkehrer Evangelos Zormpalas empfängt am Samstag mit dem SVG Steinheim seinen Jugendklub OFC. F.: scheiber

Steinheim – Der SVG Steinheim zieht zur neuen Saison um. Das Sportgelände am Hellenhang hat ausgedient, künftig spielt der Gruppenligist auf der Sportanlage am Pfaffenbrunnen, wo bald mit dem Bau eines neuen Vereinsheims begonnen werden soll.

Symbolisch für den Neustart hat sich der SVG mit Kickers Offenbach am Samstag (16 Uhr) einen hochkarätigen Testspielgegner eingeladen.

Im Steinheimer Kader gab es nach Platz zehn in der Vorsaison einen größeren Umbruch. Veränderungen gibt es in allen Mannschaftsteilen. Der langjährige Stammtorwart Daniel Hartmann hat wegen einer langwierigen Verletzung seine Karriere beendet. Nachfolger Kai Lopez stand einst für Germania Großkrotzenburg in der Verbandsliga zwischen den Pfosten. Lopez war zuletzt ohne Verein, da er seinen Schwerpunkt auf die Trendsportart Beachsoccer legte. Und das mit großem Erfolg, denn aktuell zählt Lopez dort zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. Als weiterer Torwart steht Dennis Naase (Fortuna Offenbach) bereit. Ebenfalls seine Laufbahn beendet hat Sebastian Hilser.

„Wir waren gezwungen einen kompletten Umbruch zu vollziehen“, deutet Sportchef Bernd Hartmann an, dass ihn das Abwandern des Spielertrios Marius Krikser, Matthias Fischer und Kevin Arnold zum Ligarivalen Kickers Obertshausen nicht begeistert hat. Von den Brüdern Andrej und Alexej Kolchak hatte sich der Gruppenligist bereits während der Saison getrennt. Das Duo wird künftig für die SG Langstadt/Babenhausen auflaufen.

„Wir haben dafür aber auch interessante Leute geholt“, meint Hartmann und denkt dabei auch an Rückkehrer Evangelos Zormpalas (VfB Offenbach) und Alessandro Fröb (Rot-Weiß Großauheim) – zwei Akteure, die schon höherklassig ihre Treffsicherheit unter Beweis gestellt haben. Reichlich Erfahrung bringen auch Alexander Blocher (Eintracht Oberrodenbach) und Sven Goldammer (Kickers Obertshausen) mit. Weiterhin stoßen Colin Busch (A-Junioren 1. FC Erlensee), Murad Kale (FC Dietzenbach), Abel Sileshi (A-Junioren TS Ober-Roden), Nassim El-Jasouli und Mücahit Anil Ucar (beide Spvgg Dietesheim) zum Team.

Trainer Jürgen Baier startet bei den Steinheimern in seine vierte Saison. Die Ziele sind ambitioniert. „Wir wollen schon unter den ersten fünf Teams mitspielen. Ob es für ganz vorne reicht, muss man abwarten, aber wir wollen uns bewusst hohe Ziele stecken“, so Hartmann. fs

